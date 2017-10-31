С 4 ноября по 3 декабря 2017 года в главном здании Латвийского Национального художественного музея культурно-художественный портал "Arterritory.com" представит выставку "Украшения, созданные художниками. От Пикассо до Кунса. Коллекция Дианы Вене".

Всего в Купольном зале музея можно будет увидеть 113 ювелирных изделий, авторами которых являются 82 ярких, легендарных художника ХХ и XXI столетий – Пабло Пикассо, Ман Рэй, Рой Лихтенштейн, Макс Эрнст, Яёй Кусама, Луиза Буржуа, Жан Кокто, Жорж Брак, Ники де Сен-Фалль, Лучо Фонтана, Энтони Гормли, Кит Харинг, Дэмьен Хёрст, Аниш Капур, Йоко Оно, Фрэнк Стелла, Роберт Раушенберг и многие другие.

Украшения, созданные художниками, Диана Вене коллекционирует уже на протяжении 20 лет, и сейчас ей принадлежит свыше 200 объектов. Сама Диана Вене называет своё собрание "интимным музеем" – не из-за того, что коллекция столь компактна, что помещается в паре ящиков, а скорее потому, что в своей глубинной сути эти предметы являются ключом, который особенным образом соединяет личное пространство с историей искусства. Образы одних произведений хранят в себе память о романтических или порой даже забавных эпизодах, в то время как другие объекты малых форм материализуют творческие искания их авторов. Гений испанского происхождения Пабло Пикассо, например, создавал украшения для своих возлюбленных Марии-Терезы Вальтер и Доры Маар. Американский скульптор Александр Колдер, на счету которого 1800 украшений, зашифровывал в них инициалы друзей. Французский скульптор Сезар в ювелирных предметах применял ту же технику, что и для знаменитых "спрессованных" автомобилей, предлагая друзьям отдавать ему личные, некогда имевшие, но затем утратившие некое особое значение украшения. Художник подвергал их компрессии, превращая в своего рода концентрированные памятные кулоны, которые называл "микроскульптурами".

Многие ювелирные изделия, находящиеся во владении Дианы Вене, создавались специально для неё. Коллекционер и сегодня продолжает искать новых авторов, тем самым пополняя собственное собрание и одновременно бросая вызов пределам возможностей художников. При этом стоит отметить, что каким бы ни был подтекст, послуживший поводом для рождения оригинального мини-шедевра, в каждом из них явно прочитывается почерк мастера.

"Коллекция Дианы Вене имеет глубоко персональную и очень хрестоматийную ценность – по сути, она воплощает в миниатюре эссенцию истории искусства второй половины ХХ – начала XXI века. Кроме того, благодаря этой выставке и отобранным для экспозиции работам многие выдающиеся в художественном мире личности будут представлены в Риге впервые", – говорит директор "Arterritory.com" Уна Мейстере.

Своей миссией Диана Вене всегда считала способность делиться. Коллекционные ювелирные украшения владелица часто носит в повседневной жизни, они экспонировались во многих престижных художественных институциях по всему миру. В 2011 году большую часть собрания Дианы Вене можно было увидеть в Музее искусств и дизайна (MAD) в Нью-Йорке, затем – в Афинах, Валенсии, Майами, Сеуле и Венеции. Следующей остановкой в турне коллекции после выставки в Латвийском Национальном художественном музее будет Музей декоративного искусства в Париже в марте 2018 года.

"Я ощущаю, что ношу не украшения, а искусство. Для меня ювелирные изделия – мои друзья. И в этом процессе заложено движение. В отличие от произведения искусства, которое висит на стене или находится где-нибудь в помещении, данные миниатюрные художественные работы, когда их носишь на себе, становятся жизнью", - признаётся Диана Вене.

Предваряя открытие проекта, 3 ноября в 11.00 в Конференц-зале Латвийского Национального художественного музея состоится лекция Дианы Вене "Украшения, созданные художниками. Эссенция истории искусства в миниатюре".