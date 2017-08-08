9 августа в концертном зале Дзинтари состоится торжественное открытие международного музыкального фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте".

Уже тринадцатый по счету фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте" будет посвящен теме любви.

В этом году на открытии фестиваля выступят известные латвийские исполнители: бас-баритон Эгилс Силиньш, контр-тенор Сергей Егерс, пианист Рейнис Зариньш, представитель династии пианистов Андрей Осокин и, конечно, патронесса фестиваля Инесса Галанте. Главный дирижер фестиваля - Экхарт Вицик из Германии.

В рамках фестиваля с 9 по 13 августа на сцене прозвучит не только классическая музыка, но также джаз, итальянская и клезмерская музыка, этнические мотивы. По традиции, во всех концертах примут участие лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Подробнее с программой фестиваля и участниками можно ознакомиться на официальном сайте: www.festivalsummertime.com.

Билеты доступны в кассах Biļešu Paradīze.