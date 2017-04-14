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Длинные пасхальные выходные в этом году не будут баловать нас теплой погодой. Портал DELFI, тем не менее, собрал список из 17 рижских мероприятий для всей семьи - от кинопремьер до детских научных лекций.
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