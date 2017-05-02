5 мая в Sunset Lounge Riga на Андрейсале лейбл Amber Muse примет вечеринку нового клубного арт-пространства из Санкт-Петербурга – DOT. В прошлом году там выступили рижане Taran & Lomov, и теперь с ответным визитом в рамках культурного обмена в Латвию приедут основатели этого клуба и лейбла Tekstil Music – Денис Шубин и Munt Berry. Открывающий сет готовит Elvi Soulsystems (House Purgatorio).

Для рижан, которые клубились в 2000-х, арт-пространство DOT в Санкт-Петербурге может напомнить клуб Space:Garage, который, как и DOT, находился в старом промышленном здании. В Питере на верхний этаж зимнего пространства и крышу летнего ведет узкая лестница, между пролетами которой посетителей встречают постапокалиптические арт-инсталляции, настраивающие на особый лад.

На 2 тыс. кв. м. крыши здания бывшей кожевенной фабрики постройки позапрошлого века основатели проекта Tekstil Music проводят в жизнь концепцию арт-пространства: помимо выступлений диджеев, живых и электронных групп, размещают выставки, устраивают модные показы и мастер-классы, маркеты и прочие интересные культурные коллаборации.

DOT с момента открытия летом прошлого года сразу завоевало свое место на карте клубной страны: там выступила масса знаменитых электронных артистов, среди которых Timo Maas, Tripmastaz, Junktion, DJ Spider, Eduardo Do La Calle, Mike Dehnert и др.

Его открыли Денис Шубин и дуэт Munt Berry (Петр Ульянов, Артур Катаев) из Tekstil Music, которые работают с 2010 года: организуют мероприятия в Санкт-Петербурге, Москве, на Казантипе, в разных городах России, и имеют большой диджейский опыт в техно и хаусе. Два года назад они начали выпускать видеоподкаст Tekstil Music, благодаря которому приняли в команду много новых творческих людей. В Ригу на вечеринку лейбла Amber Muse (на котором, кстати, Денис Шубин год назад выпустил сингл под именем Shmix), они привезут настроение и энергию DOT.

В предварительной продаже доступны первые билеты по цене 5 евро. На входе в день мероприятия стоимость билетов от 7 до 10 евро (число билетов ограничено).