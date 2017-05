11 мая в концертном зале Studio69 - большое шоу питерской трэш-рейв-команды Little Big. Рижских поклонников ждёт жаркая вечеринка под названием Bigger Than Ever ("Больше, чем когда-либо"): любимые рэйв-боевики, специальные гости и презентация нового альбома группы.

Сатирическая арт-коллаборация Little Big образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Бешеная популярность обрушилась на участников после выхода первого же клипа, следующие работы утвердили команду в статусе самых эпатажных героев российской электронной сцены.

Скандальный проект стремительно завоевал любовь сотен тысяч фанатов, а популярность группы шагнула далеко за пределы их родины. Группа выступает на ведущих площадках и фестивалях Западной и Восточной Европы. Сейчас в перерывах между съёмками и получением престижных международных премий – таких, как Berlin Music Video Awards – Little BIG записывает новые песни и продвигает новых артистов, создавая из проекта Little Big целую музыкальную семью, состоящую из стартапов и уже именитых артистов, таких как Эльдар Джарахов, The Hatters, израильские Orgonite.

Интересно, что солист Little Big убедил запеть даже свою жену Ирину Смелую (Tatarka) и не прогадал - первый же клип принёс небывалый успех и 20 миллионов просмотров. В новом альбоме Little Big также отражена коллаборация с Татаркой - совместный трек "You can take it" уже одолел черту в 11 миллионов просмотров.

Каждая песня, клип или выступление группы – провокация уровня ядерной бомбы. Но взрывные шоу Little BIG – не самоцель, а, скорее, резонанс важным мировым событиям и способ привлечь к ним внимание социума. Питерские хулиганы по-прежнему беспощадно высмеивают стереотипы и изящно балансируют на грани абсурда.

На разогреве russian hooligans выступят две яркие эстонские группы - Digital Digital и "эстонский "Ленинград"" - алкооркестр "Высербаум и группа Батоны".