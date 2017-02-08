В этом альманахе опубликована работа ведущего специалиста России по истории древней Греции профессора Игоря Евгеньевича Сурикова (Институт всеобщей истории Российской Академии Наук) "Из истории монархий в античном мире", дополненная также приложением, посвященным истории Византии и биографическим очерком о жизни и научной работе Игоря Сурикова. В самом начале сборника, предваряя свои научные публикации, Игорь Суриков делится с читателями своими воспоминаниями о пребывании в Риге в 2009 году и встрече с Сергеем Цоя и другими латвийскими историками.
Polaris приглашает на презентацию и встречу с историком Сергеем Цоя
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11 февраля в 14:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с историком Сергеем Александровичем Цоя, на которой пройдет презентация 47-го Альманаха Гуманитарного семинара "Из истории монархий в античном мире".
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