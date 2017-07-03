7 июля в 18:00 в кафе книжного магазина "Polaris" (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с автором нашумевшей книги "Рига криминальная – Terra Komerc" Сергеем Черниковым. На встрече автор обещает раскрыть главную интригу романа и уточнить, кто из героев являлся настоящим, а кто вымышленным, когда ожидать продолжения романа.

В последние годы Сергей активно снимается в кино и 7 лет является ведущим рижских игр в мафию.

Многие, наверное, уже слышали, что Сергей Черников, бывший офицер полиции, обвиненный в нескольких заказных убийствах, а ныне актёр и каскадёр, написал криминальный роман о Риге 90-х. Черников в середине 90-х годов несколько лет проработал командиром роты в мобильном полицейском полку Риги. Выполняя различные силовые акции в Латвии после ушедшего знаменитого ОМОНа, его подразделение было причастно к введению визового режима в стране (1993 г.), к охране Папы Римского (1994 г.), к наведению порядка в тюрьмах и к другим спецоперациям. В 1998 году Сергея обвинили в убийстве президента финансовой пирамиды "Terra Komerc" и попутно обвинение пополнилось ещё несколькими убийствами. Печально известная финансовая пирамида в своё время обманула около 10 000 латвийских вкладчиков на сумму около 50 млн. долларов. Сергей Черников был оправдан на 60% и отбыл своё наказание (9,5 лет) выйдя на свободу досрочно за примерное поведение (2009 г.). За последние три года он написал роман "Рига криминальная – Terra Komerc".

В своём произведении, основанном на реальных фактах, он изложил подробности похищения финансового махинатора, причастность к этому некоторых спецслужб (не только Латвии) и описал саму гибель миллионера. Также он намекнул на наличие компромата против официальных лиц, получивших свои вклады после ареста имущества пирамиды. При этом Сергей характерно изобразил сам период 90-х годов со всеми его подробностями и бандитскими перегибами. Некоторые высокопоставленные лица прошлого дали добро на использование в книге их настоящих имён и фамилий.

Учитывая личность автора романа и его жизненные повороты (на настоящий момент он имеет около 27 ролей в кино), его произведение уже вызывает немалый интерес у рижской публики. Ведутся переговоры о переводе романа на латышский язык.