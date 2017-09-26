30 сентября в 12:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с художницей и детской писательницей Викторией Матисон и пройдет презентация ее книги "Сказка о короле Кефире, стране Кренделярии и бубликах". Состоится открытие новой сказки, новой книги и нового сказочника. На встречу с ребятами и родителями явятся король Кефир и король Кренделяр, собственной персоной, и другие существа, которые обитают в сказочной стране.

Даже там, где текут молочные реки в кисельных берегах, и высятся шоколадные горы, случаются трудности. Сказка о конфликте между двумя славными королевствами, и его неожиданным разрешением. С юмором и иронией раскрывает природу спора, говорит о сложности и неоднозначности человеческих отношений. Автор книги, рижская художница Виктория Матисон, расскажет о том, как создаются книги, и поделится секретами рисования иллюстраций. Каждый сможет попробовать свои силы в колористике.

Вика Матисон - автор и иллюстратор, книжный график. Образование - художественная школа им. Яна Розентала (Рига), Московский Государственный Университет Печати. Живёт и работает в Риге. Виктория Матисон автор ещё не напечатанных сказок "Пингулем", "Совёныш", "Маргарита 737", "Дрёма" и сказочных эпосов "Сады Кота Мирорекса", "Колыбель ветров", затрагивающих темы реальности и бегства в иные миры.