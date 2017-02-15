В субботу 18 февраля в 14:00 в книжном кафе Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с известным рижским историком Игорем Гусевым, который поделится новыми открытиями, расскажет о своих творческих планах, ответит на вопросы читателей. Тема встречи - "Прошлое страстно глядится в грядущее…".

Игорь Гусев известен как автор ряда популярных книг, режиссёр и сценарист серии историко-публицистических фильмов, главный редактор журнала "Клио", общественный деятель.С 1993 по 2000 г. был автором и ведущим единственной на латвийском телевидении культурно-просветительской программы "КЛИО" (всего в эфир вышло более 100 передач). С 2007 г. издаёт серию научно-популярных книг. Самыми известными стали: "Укрепления Старого Города", "Выдающиеся русские латвийцы", "Пётр и Рига", "1812 год в Прибалтийском крае", "История латвийских русских", "История Риги от основания до начала XX века".

С 2008 г. выпустил три документально-публицистических фильма: "Саласпилсский ШТАЛАГ" (лауреат конкурса "Янтарное перо" 2008 г.), "Латвийские русские: десять веков истории", "Рига. Время Петра Великого". Более 30 лет занимаясь исследованиями и популяризацией историей Прибалтийского края, Игорь Гусев особый упор он делает на понимание особой, позитивной роли русского народа в латвийской истории, на положительные моменты многовекового экономического и культурного взаимодействия русских и латышей.