21 июля в 18:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с Владимиром Ториным, бывшим рижанином, а ныне известным российским журналистом, политтехнологом и писателем, только что выпустившим продолжение своего нашумевшего романа "Амальгама". На встрече состоится презентация книги "Амальгама 2. Тантамареска".

Роман "Амальгама" стал литературным событием 2015 года. Это не только новая книга, но и новый жанр, предполагающий сплав исторических фактов, детективной линии, лирических сюжетов, мистических совпадений и загадок. Герои романа существуют в разных эпохах, городах и странах. Произведение основано на реальных исторических, политических, культурных и научных фактах.

Владимир Торин родился в Киеве, долгое время жил в Риге, Нижнем Новгороде, Берлине, во Львове, Москве. Кандидат исторических наук, политолог и политтехнолог. Работал военным журналистом, поочерёдно пройдя все горячие точки, разбросанные по территории бывшего СССР. Был создателем всероссийского журналистского объединения "Медиасоюз", работал преподавателем журналистики, пресс-секретарём крупнейших российских промышленных компаний.

Что же ждет читателя в "Тантамареске"? Таинственные венецианские зеркала, открывающие врата в неведомые миры и пространства, всемогущий Совет Десяти, вершащий судьбы мира в старинном Дворце Дожей, сверхсекретные лаборатории под началом спецслужб соперничающих держав, масштабные эксперименты по проникновению в человеческие сновидения, загадочные гиперборейцы и неуловимый суперагент Глафира. С чем связана таинственная смерть русского императора Александра I? Кто, на самом деле, живёт в теле каждого человека, пока он спит? И почему Святого Петра распяли вниз головой?