23 сентября в 17:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с православной писательницей Олесей Николаевой, автором книг "Инвалид детства", "Пленный херувим", "Чудесные истории", "Небесный огонь", "Господи, что с нами будет?" и др.

Олеся Николаева родилась в день рождения Пушкина 6 июня 1955 года в семье московских литераторов. Ее имя Олеся имеет литературное происхождение: в ту пору вышло первое за историю советской власти собрание сочинений Куприна, один из рассказов которого так и назывался "Олеся".

Из автобиографии автора:

"...Жизнь моя складывалась очень благополучно: я училась в лучшей английской школе, на дом ко мне приходила "француженка" и учила меня французской грамматике. Мы жили в фешенебельном доме на новеньком в ту пору Кутузовском проспекте. К родителям приходило множество гостей, в том числе известные в России поэты и писатели — Булат Окуджава, Семен Кирсанов, Евгений Евтушенко, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, совсем еще молодые Андрей Битов, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин. И еще многие, многие... После школы я поступила в Литературный институт, где училась в семинаре поэзии у Евгения Винокурова. В восьмидесятые годы мы с мужем – Владимиром Вигилянским - попали в Ракитное — Пустыньку великого старца о. Серафима Тяпочкина — прозорливца и чудотворца, и это переменило нашу жизнь: мы покрестились, обвенчались, стали ходить в церковь, ездить по монастырям, где у нас появилось много друзей среди монахов и священнослужителей, которые очень помогали нам получить церковное образование. Отголоски этого нового сюжета моей жизни слышатся в романе "Августин" и повестях "Инвалид детства" и "Кукс из рода серафимов". Кроме того, смею сказать, церковная литургическая поэзия оказала сильное влияние на поэтику моих стихов и эссе ("Слово и безмолвие", "Апология человека" и др.). В 1989 году я стала преподавателем Литературного института, где в течение двух лет читала курс лекций по истории русской религиозной мысли и где по сей день я веду семинар литературного мастерства".