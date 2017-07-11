14 июля в 18:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с писательницей Ольгой Александровой, которая представит рижской публике свои книги "Про-странства" и "Сказки для почти взрослых девочек".

Книги Ольги Александровой не предоставляют рецепты счастья, являясь скорее руководством по быстрому реагированию в критической ситуации.

Книга волшебных историй "Сказки для почти взрослых девочек" и сборник коротких рассказов "Про-странства" повествуют о том, как непредсказуема жизнь. Друг, который весит не больше двух кило, становится твоим могущественным покровителем, случайный попутчик переворачивает устроенную жизнь, сбивающий автомобиль уносит в волшебный мир, а вынесенный приговор не приводится в исполнение, но осуществляет мечту. Сказка. Ведь сказка – это чудо, а чудо – это необычное проявление Божественной воли. Пусть будет счастливый конец, но ведь никогда не знаешь наверняка. В двух книгах собраны простые рецепты: если веришь в любовь – она случится, если делаешь добро – тебе воздастся, если смотришь с надеждой в будущее – оно постарается оправдать эти самые надежды. Автор не обещает читателю счастье, что выглядело бы шарлатанством, не дает советов, что было бы самонадеянно.