21 октября в 16:00 в книжном кафе Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с известным историком, журналистом и писателем Александром Мосякиным и презентация его новой книги "Судьба золота Российской империи в срезе истории. 1880-1922". Рижанин Александр Мосякин сейчас работает в Москве в Институте системно-стратегического анализа.

Под эгидой этого института планируется выход нескольких исследований А. Мосякина. "Судьба золота Российской империи в срезе истории. 1880-1922" - первое такого рода и содержания, с массой документов и фактов, никогда ранее не публиковавшихся. Александр Мосякин - автор многих известных публикаций и книг. С середины 1980-х годов под патронажем председателя Советского фонда культуры академика Д. С. Лихачева и Р. М. Горбачёвой занимается проблемой перемещенных культурных ценностей. Автор первых в СССР публикаций в журналах газетах о распродажах советским руководством культурного достояния России (сокровищ Эрмитажа, Алмазного фонда, императорских резиденций под Петербургом и пр.), о созданном большевиками Антикварном экспортном фонде, о подделках работ П. Н. Филонова в Русском музее и др.

Много лет изучает тему перемещенных в ходе Второй мировой войны ценностей (золота Третьего рейха, произведений искусства, включая ценности европейского еврейства и Янтарную комнату). В 2008 г. вышла его книга "За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, революций, политики и спецслужб". Впоследствии были опубликованы книги "Жемчужное ожерелье Санкт-Петербурга", "Ограбленная Европа", "Страсти по Филонову", "Янтарная комната. Судьба бесценного творения".