10 ноября в 18:00 в книжном кафе Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится встреча с автором недавно вышедшей книги "Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость" Манфредом Александровичем Шнепс-Шнеппе (род. 1935), доктором технических наук, профессором, автором работ по телекоммуникациям, медицинской технике и истории. Нашим читателям известен как автор вышедшей в 2011 году книги "Немцы в России", а также книги "Мировые "шахматы" и Вольдемар Озолс — офицер шести армий".

"Во все времена находятся пассионарии, - пишет в своей книге Шнепс-Шнеппе, - и рождаются все новые их поколения, которые, жертвуя собой и множеством противников и последователей, ищут ответа. И вот - ответ как будто найден. Это будет пролетарская диктатура, диктатура обездоленных. Наконец, казалось, и государство справедливости построено - советская Россия. Но сорвалось - то ли неумелые были "строители", то ли верх взяла человеческая жадность, погоня за благами, за наживой. Она-то более живуча, ей заповеди не нужны. Речь в книге пойдет о борцах за справедливость, о давних событиях и лицах, их творящих. В центре этих событий находится один ключевой факт мировой истории - феномен латышских стрелков. Как они совершили в Риге пролетарскую революция в мае 1917 (совершили мирным путем, без залпов Авроры и раньше Великой Октябрьской 1917 в Петрограде). И, главное, как они защитили - пожалуй, даже спасли - эту же Великую Октябрьскую. Как они - целое поколение молодых латышей - жертвовали собой за мечту о мировой революции, о справедливом мире во всем мире и... ушли в небытие".

Краткая биография автора. Окончил Латвийский университет по специальности математика в 1959 году, защитил дипломную работу по искусственному интеллекту под научным руководством Э.И. Ариня (первая научная работа выполнена по программированию в 1958). Аспирантура Московского государственного университета (кафедра теории вероятностей и математической статистики) под научным руководством Бориса Владимировича Гнеденко (1962—1965). В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по математическим методам в медицине, в 1969 году докторскую диссертацию по расчетам пропускной способности АТС, разработанную в Институте проблем передачи информации АН СССР, в 1982 году присвоено звание профессора (ВАК СССР). Работал в ВНИИ медицинского приборостроения (1965—1978), ЦНИИ связи (1978—1984), в НИИ ВЭФ (1984—1989), профессором в Латвийском университете (1989—1992), заведующим кафедрой электросвязи Рижского технического университета (1992—1995). В 1990 заложил основы Резекненской высшей школы. В 1995 году вернулся в Москву — в НТЦ Комсет (до 1999 года), руководитель отдела системных исследований фирмы "Светец" (1999—2003). Профессор МГУ на факультете ВМК (1998—2003): программа магистров "Телекоммуникации и менеджмент". Сейчас генеральный директор "ЦКБ Абаванет", ведущий ученый Международного радиоастрономического центра Вентспилсcкой высшей школы (с 2005).