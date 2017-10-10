В рижском Домском соборе в заключении Рижского фестиваля a cappella с концертом "Во Царствии Твоем" выступит чемпион 3-й Европейской хоровой олимпиады Рижский православный камерный хор "Благовест" под руководством Александра Брандавса. Каждый посетитель концерта может получить в подарок последний альбом "Благовеста" "Во Царствии Твоем", посвященный 25-летию творчества коллектива.

Творческий сезон 2016-2017 был для "Благовеста" чрезвычайно богат на события и выступления. Помимо традиционных рождественских и великопостных песнопений "Благовест", как победитель "Хайновских дней церковной музыки 2016", открывал Дни и в том году, а художественный руководитель хора Брандавс был приглашен в состав жюри мероприятия.

В начале июля "Благовест" дал ряд концертов во французских коммунах департаментов Аверо́н и Савойя в рамках 9-го Международного хорового фестиваля "Les Ensambles Pholiphoniques Du Sud. Вернувшись из Франции, "Благовест" принял участие в проходивших в июле в Риге 3-й Европейской хоровой олимпиаде и Grand Prix Riga 2017, на которых завоевал сразу два титула: чемпиона Европейской хоровой олимпиады и титул победителя Гран-при Наций в категории "Сакральная музыка a capella".

22 октября в 19.00 в Домском соборе "Благовест" порадует ценителей духовной музыки избранными произведениями Альфреда Шнитке, Сергея Рахманинова, Александра Архангельского, Александра Гречанинова, Николая Голованова, Уильяма Олбрайта и других композиторов.

Основатель и художественный руководитель хора магистр музыки Александр Брандавс окончил Латвийскую академию музыки им. Язепа Витола и служит регентом в Свято-Троицком храме Рижского задвинья. По его творческим руководством хор исполнил более 200 произведений почти 70 композиторов.

После октябрьского выступления в Домском соборе хор "Благовест" отправляется представлять Латвию на "Гран-При Наций Коломбо 2017" - в хоровой олимпиаде стран Азии и Тихого океана на Шри-Ланке. Ригу также ждут традиционные рождественские (8 января в церкви Святого Петра) и великопостные песнопения.

Билеты на концерт – здесь.