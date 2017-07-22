Праздничные художницы. В Калнциемском квартале открылась выставка Flora magica

6-я по счету традиционная летняя выставка Flora Magica ярких художниц Каринэ Паронянц и Анитры Берзини собрала картины, посвященные радости жизни и плодородию. Преимущественно с цветочными мотивами.

Выставка Flora Magica в одном из живописных мест Риги стала летней традиций творческого союза двух художниц, который плодотворно существует уже много лет. Их постоянная экспозиция (впрочем, регулярно сменяющаяся) находится на седьмом этаже торгового центра Galerija Rīga. Как шутит Каринэ Паронянц, "мы живем между небом и колбасой".

Foto: DELFI

На фото: картина Анитры Берзини White Night Lilly.

Холсты Анитры Берзини обработаны грунтом, в состав которого входит мед, пепел из костра Лиго, в котором сгорели остатки рождественской елки и дубовые венки. На самих холстах под цветочными мотивами прописаны магические надписи, которые непосвященный прочесть не может, но может прочувствовать.

Foto: DELFI

На фото: картина Каринэ Паронянц Fertility I.

У Каринэ Паронянц всегда были особые отношения с цветами и нехарактерный для северных земель темперамент - так проявляются армянские и русские гены, оплодотворенные классической латышской художественной школой. Ее по праву называют праздничной художницей – на фоне ее картин грустить запрещено. В этом году Каринэ представила серию Fertility ("Плодородие"), которую презентовала вместе с годовалой дочкой.

Foto: DELFI

Выставка Flora Magica в галерее Калнциемского квартала открыта всю неделю (кроме воскресенья) с 10.00 до 20.00.

5 августа выставка перебазируется в еще одно живописное место – Унгурмуйжу (Ауциемс) – во время традиционного фестиваля "Шубертиада" и будет открыта до 30 сентября с 10.00 до 18.00.