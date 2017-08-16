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Foto: DELFI
18, 19 и 20 августа в Риге пройдут традиционные дни города. В программе - более 50 мероприятий самой разной направленности - от фестиваля парусников и концертов до огненных шоу и спортивных состязаний. Предлагаем вам путеводитель по самым интересным событям Дня Риги.
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