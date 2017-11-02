В этом году рижскому музыкальному лейблу Amber Muse исполнится 13 лет. Чтобы отпраздновать дату, Богдан Таран и Макс Ломов 11 ноября устраивают вечеринку в клубе Secret Garden, где вместе с ними сыграет хедлайнер – President Bongo, бывший участник группы GusGus из Исландии, а также Elvi Soulsystems из Риги.

"Как и многие бренды, связанные с музыкой, Amber Muse из простого звукозаписывающего лейбла развился в компанию, которая устраивает вечеринки, выпускает радиошоу, занимается онлайн-журналами, в общем, всем, что связано с музыкой, – говорит Богдан Таран. – С Максом Ломовым мы усердно работаем на латвийском рынке, и думаю, что вклад Amber Muse в местную сцену ощутим".

"Год назад мы запустили международное радиошоу Amber Muse, которое несет наш музыкальный месседж не только в Балтии, но и в Москве и по всей Финляндии. А журналы testpress.news и heedthesound.com помогают заполнять местное информационное пространство электронной сцены", – добавляет Макс Ломов.

Главным гостем вечеринки в честь 13-летия лейбла будет Стефан Стефенсен, известный под именем President Bongo. Свое мастерство в разных областях искусства – музыки, фотографии, видео – он начал оттачивать с 1995 году, когда стал одним из основателей электронной группы GusGus. По ходу того, как эта исландская команда развивалась и обретала международный успех, Бонго оставался ее ключевым элементом: он писал ее песни, пел, продюсировал, а также работал над дизайном, клипами и фотографиями.

Два года назад Bongo решил двигаться в другом направлении и начал соло-карьеру. Тогда он выпустил соло-пластинку "Serengeti". "Это концептуальный альбом о поиске "своего собственного Севера" и старании избежать припева. Он о времени от рассвета до заката в окружении диких зверей в Африке. О корнях", – так Стефан охарактеризовал работу. В звучании этого альбома и любого диджейского сета President Bongo есть что-то определенно шаманское: на протяжении всех выступлений он захватывает слушателей своей харизмой, вводя их в своеобразный транс.

Открывающий сет на мероприятии сыграет местный музыкальный шаман – Elvi Soulsystems, один из авторов концептуального проекта House Purgatorio. Его музыкальная подборка всегда нетривиальна и зачастую украшена гипнотическими мотивами world-музыки.