Привет из 80-х: в Риге выступит легендарная "Синяя птица"

20 ноября в Риге в Доме конгрессов выступит известный вокально-инструментальный ансамбль "Синяя птица".

Вокально-инструментальный ансамбль "Синяя птица" создан в 70-х годах братьями Робертом и Михаилом Болотными. Коллектив исполнял песни, написанные тогда еще совсем молодыми авторами – Вячеславом Добрыниным, Юрием Антоновым, Сергеем Дьячковым, Юрием Акуловым и др. Именно в "Синей птице" начинали свою карьеру такие известные ныне музыканты, как Игорь Саруханов и Олег Газманов.

Каждая песня, которая прозвучит на концерте – проверенный временем хит: "Белый теплоход", "Клён", "Так вот, какая ты", "Ты мне не снишься", "Я иду тебе на встречу", "В семь часов у Никитских ворот", "Мамина пластинка", "Юля". Под эти песни мы рождались, вырастали, влюблялись, меняли мир вокруг себя. Грустные и веселые, трогательные и мелодичные, они проникают в самую душу, как и 30 лет назад. Пластинки "Синей птицы" расходились миллионными тиражами.

После перерыва в творческой деятельности музыканты вновь собрались вместе к концу 90-х. Бывшему ударнику группы Александру Комарову удалось возродить "Синюю птицу", и с концертных площадок вновь зазвучали любимые песни. ВИА "Синяя птица" сегодня - это участники "золотого" состава 80-х, а также молодые талантливые исполнители.

Foto: Синяя птица

Фото - пресс-служба организаторов концерта.