12 июня в "Дзинтари" выступит старейший русский народный хор – коллектив, созданный Митрофаном Ефимовичем Пятницким еще в 1911 году и ставший настоящей легендой. Каждый его концерт превращается в красочный, незабываемый праздник.

Государственный Академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого едет на гастроли в Латвию полным составом: хоровая группа – 39 человек, танцевальная группа – 17 человек и оркестровая группа – 11 человек. Это очень молодая и очень красивая компания. А о степени ее профессионализма красноречиво свидетельствует тот факт, что буквально каждый артист из 67 артистов является лауреатом российских или международных музыкальных конкурсов. Все певцы Хора имени Пятницкого отлично танцуют, танцоры же, в свою очередь, в нужный момент легко присоединяются к поющим. Жалейки и рожки, окарины, кугиклы и гудки, балалайки и домры, гармошки и баяны изготовлены для Хора имени Пятницкого лучшими мастерами России и обладают воистину эталонным звучанием. Хор имени Пятницкого подготовил для нас программу продолжительностью 1 час 50 минут. В нее вошли песни, музыка и танцы разных областей России, а также сочинения российских композиторов из золотого фонда коллектива. И когда еще вы сможете услышать, как лучшие исполнители русской народной песни поют Pūt,vējiņi? Артисты привезут с собою множество роскошных нарядов – около полутора сотен. Для первого концерта хора Пятницкого в 1911 году костюмы не шили: крестьяне выступали в собственных праздничных одеждах. Позже, когда коллектив стал профессиональным, ситуация изменилась. Каждый номер, каждый танец доводился до совершенства, в костюмах учитывались особенности разных областей России. В настоящий момент дизайн костюмов для Хора Пятницкого разрабатывает знаменитый театральный художник Дмитрий Парадизов. Он сотрудничает с такими звездами, как Алексей Ратманский и Николай Цискаридзе, Роман Виктюк и Эвелин Харт, создает костюмы для Ансамбля Игоря Моисеева, Академии русского балета имени Вагановой, театра "Балет Москва" и Кубанского казачьего хора. Рижане могли оценить его работу в проекте Дениса Матвиенко, Дуайта Родена и Константина Меладзе "Великий Гэтсби". Хор имени Пятницкого дает около 100 концертов в год. Только в 2016-м прославленный коллектив побывал с гастролями в Индии, Сербии, Израиле, Беларуси, Казахстане и Молдавии, а вскоре после выступления в Латвии отправится на Фестиваль российской культуры в Каннах. Услышать, как в звуках народной музыки раскрывается подлинная душа России – удовольствие, которое редко выпадает на долю нашей публики!

Устроитель гастролей Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого в Латвии – компания ART Forte. Гастроли проходят при поддержке Государственного фонда культурного капитала Латвии и Посольства Российской Федерации в Латвии, компаний "Уралхим" и "Северсталь". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты стоимостью от 20 до 60 евро можно приобрести в кассах концертного зала "Дзинтари" и сети "Biļešu Paradīze", www.bilesuparadize.lv