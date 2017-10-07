Репертуар фестиваля российских спектаклей на экране "Дома Москвы"

В Риге в рамках очередного сезона фестиваля "Театральная Москва" на большом экране "Дома Москвы" демонстрируются спектакли, поставленные ведущими российскими режиссёрами, в которых заняты известные артисты. Проект организован "Домом Москвы" и российским телеканалом "Культура".

Программа фестиваля "Театральная Москва"

14 октября (19:00) - спектакль "Центр тяжести" (театр на Малой Бронной)

29 октября (18:00) - спектакль "Эта пиковая дама" (театр Петра Штейна)

29 октября (19:20) - спектакль "Дама с собачкой" (современная версия рассказа А.П.Чехова)

26 ноября (19:00) - спектакль "Варшавская мелодия" (театр на Малой Бронной)

2 декабря (18:00) - спектакль "Утиная охота" (МХТ им. А.П.Чехова)

3 декабря (18:00) - фильм "Контракт" Владимира Мирзоева

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14 октября

19:00 - спектакль " Центр тяжести" московского театра "На Малой Бронной"

Режиссер-постановщик: Сергей Голомазов

В ролях: Алена Бабенко, Евгения Симонова, Вера Бабичева, Сергей Голомазов и другие.

По мотивам повести Ирины Ясиной "История болезни".

Foto: Центр тяжести

...Это простой, интересный и жизнеутверждающий спектакль о том, что происходит с человеком после убийственного диагноза врача. О том, что и с таким диагнозом можно и нужно жить, бороться, работать...

29 октября

18:00 - Спектакль "Эта пиковая дама" Петра Штейна

Режиссёр- постановщик Пётр Штейн

В ролях: Наталья Тенякова, Алла Казанская, Александр Леньков, Дарья Юрская.

По расказу Людмилы Улицкой

...Престарелая героиня Мур - настоящая "пиковая дама" - держит в жестоком подчинении дочь, внучку и правнуков. Ее ослепительная молодость давно прошла, но Мур этого, словно бы, и не заметила - она по-прежнему капризна и себялюбива, и её эгоиз приводит к трагической развязке...

19.20 - спектакль "Дама с собачкой". Современное прочтение одноимённого рассказа А.П.Чехова

Режиссер: Алексей Горовацкий

В ролях: Сергей Чонишвили, Людмила Иванова, Сергей Голомазов.

Герои одноименного рассказа Антона Чехова перенесены в наши дни. Действие разворачивается на фоне современной Ялты. Звучат песни Павла Кашина, Юрия Визбора, Галины Хомчик.

26 ноября

19.00 - спектакль "Варшавская мелодия" московского театра "На Малой Бронной"

В ролях: Даниил Страхов, Юлия Пересильд и другие.

Написанная Леонидом Зориным в 60-е годы прошлого века "Варшавская мелодия" остается одной из любимых пьес публики и режиссеров. Это трогательная история любви студентки консерватории, польки Гели и вчерашнего русского солдата Виктора.

2 декабря

18:00 - спектакль " Утиная охота" МХАТ им. А,П.Чехова

В ролях: Константин Хабенский, Елена Панова, Ольга Литвинова, Александр Семчев, Валерий Трошин, Вячеслав Жолобов, Екатерина Семенова, Ольга Васильева, Михаил Пореченков.

Foto: Утиная охота

Главный герой пьесы Александра Вампилова - Виктор Зилов, разочаровавшийся в друзьях, потерявшийся в женщинах, растерянный и надломленный человек. В его душе пустота и хаос. Пытаясь вырваться из пошлости и рутины своего мирка, он все больше погружается в болото бесцельного существования. Карусель зиловской жизни движется все быстрее, затягивая, словно в воронку, близких людей. Неровный, неоднозначный характер главного героя прекрасно созданный Константином Хабенским создает колоссальное напряжение в спектакле.

Билеты можно приобрести в кассе "Дома Москвы", сети Bilešu Serviss и на www.bilesuserviss.lv. Цена билета - 7 евро. При покупке билетов в кассе "Дома Москвы" на пять спектаклей и больше, цена билета 5 евро.

Кадры - пресс-служба "Дома Москвы".