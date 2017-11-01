Репертуар Рижского русского театра М.Чехова на ноябрь

DELFI Showtime |





Foto: Почтисчастье В ноябре в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будут демонстрироваться премьры сезона - "Почтисчастье", "Фальцет времени" и "1900-й. Легенда о пианисте". Ниже - репертуар театра на ближайший месяц. Репертуар Рижского русского театра на ноябрь 2 ноября, 19:00 - А.Аверченко "АЛЬБОМ"

3 ноября, 19:00 - В.Константинов и Б.Рацер "ХАНУМА"

4 ноября, 12:00 - В.Константинов и Б.Рацер "ХАНУМА"

4 ноября, 19:00 - Дж.Б. Пристли "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"

5 ноября, 12:00 - Дж.Б. Пристли "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"

5 ноября, 19:00 - Еврипид "МЕДЕЯ" 7 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"

8 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"

9 ноября, 19:00 - А.Щербак "ПРИВИДЕНИЕ ИЗ КЕНТЕРВИЛЯ"

9 ноября, 19:00 - Е.Гришковец "ЗИМА" (Малый зал)

10 ноября, 19:00 - М.Норман "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (Малый зал)

10 ноября, 19:00 - А.Куприн "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"

11 ноября, 12:00 - А.Куприн "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"

11 ноября, 19:00 - М.Норман "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (Малый зал)

11 ноября, 19:00 - "ДЕВУШКА В КАФЕ"

12 ноября, 19:00 - А.Островский "НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА" 14 ноября, 19:00 - Р.Баэр "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА"

14 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)

15 ноября, 19:00 - Э.Скарпетта "ГОЛОДРАНЦЫ-АРИСТОКРАТЫ"

16 ноября, 19:00 - "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ" (Экспериментальная сцена)

16 ноября, 19:00 - Ж.Гальсеран "МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА"

17 ноября, 19:00 - А.Платонов "ФРО"

17 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал)

18 ноября, 19:00 - В.Вербин "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..."

19 ноября, 12:00 - В.Вербин "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..."

19 ноября, 19:00 - "ДЕВУШКА В КАФЕ"

19 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал) 21 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)

22 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)

23 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"

24 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"

25 ноября, 19:00 - Б.Брехт "ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ"

26 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал)

26 ноября, 19:00 - А.Аверченко "АЛЬБОМ" 27 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"

28 ноября, 19:00 - У.Шекспир "КОРОЛЬ ЛИР"

29 ноября, 19:00 - У.Шекспир "КОРОЛЬ ЛИР"

30 ноября, 19:00 - "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ" (Экспериментальная сцена)

30 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ" Фото: Дидзис Гродзс

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.