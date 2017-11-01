Репертуар Рижского русского театра на ноябрь
2 ноября, 19:00 - А.Аверченко "АЛЬБОМ"
3 ноября, 19:00 - В.Константинов и Б.Рацер "ХАНУМА"
4 ноября, 12:00 - В.Константинов и Б.Рацер "ХАНУМА"
4 ноября, 19:00 - Дж.Б. Пристли "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"
5 ноября, 12:00 - Дж.Б. Пристли "ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ"
5 ноября, 19:00 - Еврипид "МЕДЕЯ"
7 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"
8 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"
9 ноября, 19:00 - А.Щербак "ПРИВИДЕНИЕ ИЗ КЕНТЕРВИЛЯ"
9 ноября, 19:00 - Е.Гришковец "ЗИМА" (Малый зал)
10 ноября, 19:00 - М.Норман "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (Малый зал)
10 ноября, 19:00 - А.Куприн "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
11 ноября, 12:00 - А.Куприн "ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ"
11 ноября, 19:00 - М.Норман "УГОЛ ТРЕТЬЕЙ И ДУБОВОЙ: ПРАЧЕЧНАЯ" (Малый зал)
11 ноября, 19:00 - "ДЕВУШКА В КАФЕ"
12 ноября, 19:00 - А.Островский "НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА"
14 ноября, 19:00 - Р.Баэр "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА"
14 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)
15 ноября, 19:00 - Э.Скарпетта "ГОЛОДРАНЦЫ-АРИСТОКРАТЫ"
16 ноября, 19:00 - "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ" (Экспериментальная сцена)
16 ноября, 19:00 - Ж.Гальсеран "МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА"
17 ноября, 19:00 - А.Платонов "ФРО"
17 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал)
18 ноября, 19:00 - В.Вербин "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..."
19 ноября, 12:00 - В.Вербин "ОДЕССА, ГОРОД КОЛДОВСКОЙ..."
19 ноября, 19:00 - "ДЕВУШКА В КАФЕ"
19 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал)
21 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)
22 ноября, 19:00 - Э.Сеньков "ГРАНЁНКА" (Малый зал)
23 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"
24 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"
25 ноября, 19:00 - Б.Брехт "ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ"
26 ноября, 19:00 - "СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО..." (Малый зал)
26 ноября, 19:00 - А.Аверченко "АЛЬБОМ"
27 ноября, 19:00 - А.Барикко "1900-Й. ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ"
28 ноября, 19:00 - У.Шекспир "КОРОЛЬ ЛИР"
29 ноября, 19:00 - У.Шекспир "КОРОЛЬ ЛИР"
30 ноября, 19:00 - "ФАЛЬЦЕТ ВРЕМЕНИ" (Экспериментальная сцена)
30 ноября, 19:00 - "ПОЧТИСЧАСТЬЕ"
Фото: Дидзис Гродзс