17, 18 и 19 ноября в рижском молодежном театре "Общество свободных актеров" ("ОСА") состоится бенефис советского и латвийского актера театра и кино, заслуженного артиста Латвийской ССР Евгения Иванычева Иванычева "Записки старого хулигана". Ниже - репертуар театра на ближайший месяц.

3 ноября (18:00) - "ПРИНЦ И НИЩИЙ"

Вранье и притворство - вот что помогает выжить нищему мальчику Тому Кенти и принцу Эдуарду, которые волею судьбы поменялись местами. Эдуарду, чтобы избежать побоев и насмешек, лучше помалкивать о своем происхождении, а Тому необходимо притворяться принцем, чтобы не стать самозванцем. Однако врать - идти против совести. Как вернуться домой и не потерять уважение к себе?

Автор: Марк Твен

Режиссер-постановщик: Светлана Кенециус

Рекомендуемый возраст: 9+

4 ноября (13:00) - "ИГРАЕМ В ДЮЙМОВОЧКУ"

Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала: -Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть! И тут начались настоящие чудеса. А все потому, что самая волшебная сила на свете - воображение.

Автор: по мотивам сказки Г.Х.Андерсена

Режиссер-постановщик: Светлана Кенециус

Рекомендуемый возраст: 4+

4 ноября (13:00) - "ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ"

Молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем - винодел. Казалось бы, у любви нет границ, для нее не важна национальность, но так ли это? Может ли жизнь сложиться вне конкретного времени, может ли человек противостоять историческим событиям? Как история влияет на судьбы людей?

Автор: Леонид Зорин

Режиссер-постановщик: Семен Лосев

Рекомендуемый возраст: 15+

5 ноября (13:00) - "ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ"

История про детей, попавших в страну Нарнию, где живут сказочные существа. Власть в Нарнии захватила Белая Колдунья, и теперь в стране царит вечная зима. Смогут ли ребята противостоять магической силе? Им предстоит пройти сложные испытания, а главное – научиться прощать друг друга.

Автор: К.С.Льюис

Режиссер-постановщик: Игорь Куликов

Рекомендуемый возраст: 7+

5 ноября (19:00) - "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему." Сегодня семья стала ещё меньшей ценностью, чем во время написания пьесы Александром Володиным. Тем не менее, каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье это не процесс, не состояние, счастье - это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком. Не к этому ли мы все стремимся?

Автор: А.Володин

Режиссер-постановщик: Юрий Лунык

Рекомендуемый возраст: 15+

10 ноября (19:00) - "РИЗОМА"

В спектакль вошли две пьесы современных российских драматургов Алексея Житковского - "Посадить дерево" и Игоря Васильева - "Запись на стене". Сегодня в семье, с друзьями или в виртуальном пространстве мы перестали говорить друг с другом, мы стали говорить "друг на друга". К чему это приводит и как с этим бороться? Только искренность может помочь решить эту непростую проблему...

11 ноября (13:00) - "ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ"

11 ноября (19:00) - "ПЕСОЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ"

Как часто мы разговариваем друг с другом или, как сейчас говорят, общаемся? Каждый день. А что это значит, общаться? И в чём разница между разговором и общением? Между слышать и слушать? С родными или посторонними? Между сочувствием и милосердием? И, вообще, на сколько мы понимаем друг друга? И надо ли нам это: друг друга понимать?

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов

Возрастная категория: 14+

12 ноября (13:00) - "КОРОЛЕВСКАЯ ИСТОРИЯ"

В одном королевстве существует странная традиция – один день в году в последний день зимы кто-нибудь обязательно пытается украсть из дворца королевскую корону. Зачем? Это мы и узнаем, если заглянем в королевский дворец!

Постановка: Светлана Кенециус

Песни: Дмитрий Коломенский

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста

12 ноября (19:00) - "ЖИВАЯ ЖИВОПИСЬ"

17, 18 и 19 ноября (19:00) - БЕНЕФИС ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ИВАНЫЧЕВА

19 ноября (13:00) - "ВЕСЕЛЫЕ ГОСТИ"

Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий День рожденья. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители.

Автор: Светлана Кенециус

Режиссер-постановщик: Игорь Куликов

Рекомендуемый возраст: 4+

24 ноября (19:00) - "НАШ С ТОБОЮ СЕКРЕТ"

...Шутка на семейную тему в одном действии. Милые бранятся – только тешатся...

Автор: Ю.Лунык, С.Столярова

Рекомендуемый возраст: 16+

25 ноября (13:00) - "ИГРАЕМ В ДЮЙМОВОЧКУ"

Интерактивный спектакль для малышей

25 ноября (19:00) - "ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ"

Даже в наше прагматичное время вполне может случится чудо. Достаточно только верить в это, и счастье любви омоет твою душу благодатным дождем, выпавшем на иссохшую землю после затяжной засухи...

Автор: Ричард Нэш

Режиссер-постановщик: Игорь Куликов

Рекомендуемый возраст: 16+

26 ноября (19:00) - "РИЗОМА"

Всю подробную информацию о театре "ОСА" можно найти на сайте www.teatr.lv.



Фото - пресс-служба театра.