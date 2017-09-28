В октябре в рижском молодежном театре "Общество свободных актеров" ("ОСА") будут демонстрироваться такие спектакли, как "Варшавская мелодия", "Песочные человечки", "Смех всерьез", "Тест Тьюринга" и другие. Ниже - репертуар театра на ближайший месяц.

30 сентября (19.00) - "Геракл. Подвиг №6"

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Тексты песен: Елена Сигова.

Современная комедия в жанре эпического фарса по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни". Музыкально-пародийная комедия с песнями, танцами и юмором, местами переходящего в сатиру.

1 и 13 октября (19.00) - "ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ"

Драма в двух частях. Режиссёр-постановщик: Семён Лосев

...Молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Они оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем — винодел. Казалось бы, у любви нет границ, для неё не важна национальность, но так ли это?.. В спектакле звучит песня в исполнении Анны Герман.

6 октября (19.00) - "БЕСКОНЕЧНЫЙ БЛЕСК ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД"

Режиссер-постановщик: Игорь Куликов.

Спектакль по рассказам А.И.Куприна ("Аllez!", "Погибшая сила", "Куст сирени", "На разъезде" и др.), которые никогда не были экранизированы или поставлены на театральной сцене. В них "маленькие люди" проявляют самые высокие силы своей души, совершая подвиги не хуже эпических героев. Потому что человек всегда остается человеком.

7 и 21 октября (19.00) - "НАШ С ТОБОЮ СЕКРЕТ"

Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык.

Шутка на семейную тему в одном действии. Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам. Возможно, вы узнаете в этом себя?..

8 октября (13.00) - "ИГРАЕМ В ДЮЙМОВОЧКУ"

постановка - Светлана Кенециус.

Интерактивный спектакль для юных зрителей по мотивам сказки Г.Х.Андерсена.

8 октября (19.00) - "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"

Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык.

Сегодня семья стала ещё меньшей ценностью, чем во время написания Александром Володиным пьесы "С любимыми не расставайтесь". Тем не менее, каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье — это не процесс, не состояние, счастье — это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком. В спектакле звучат песни в исполнении Анны Герман.

14 октября (13.00) - "ВЕСЕЛЫЕ ГОСТИ"

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Интерактивное представление для маленьких.

14 октября (19.00) - "ПЕСОЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ"

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов.

...Как часто мы разговариваем друг с другом или, как сейчас говорят, общаемся? Каждый день. А что это значит, общаться? В чём разница между разговором и общением? Между слышать и слушать? С родными или посторонними? Между сочувствием и милосердием? И вообще, насколько мы понимаем друг друга? И надо ли нам это: понимать друг друга?..

15 октября (19.00) - "СМЕХ ВСЕРЬЁЗ"

Постановка - И. Куликов. Режиссер - Ю. Лунык.

Вояж в серебряный век юмора с журналом "Сатирикон". По рассказам А. Аверченко, А. Бухова, Тэффи.

20 октября (19.00) - "ЛЮБВИ МОЕЙ ТЫ БОЯЛСЯ ЗРЯ..."

22 октября (19.00) - "ТЕСТ ТЬЮРИНГА"

Постановка - Игорь Куликов.

Действие комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто же перед ним – человек или машина? Поиски правильного решения бросают героя из одной комической ситуации в другую, заводят его в свои же собственные ловушки, и разгадка приходит только после понимания, что многие из нас ами превращаются в роботов, забывая, что в мире еще существует красота и любовь...

27 октября (19.00) - "Сергей Есенин. Мой путь"

28 октября (19.00) - "Исаак Бабель. "Одесские рассказы"

29 октября (19.00) - "Золотая любовь Серебряного века".

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.