Спектакль "ПЕСОЧНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" по пьесе Яны Добревой (14+)

5 и 6 мая (в 19:00)

...Песочные человечки - общее название детской мозаики, состоящей из набора маленьких деревянных фигурок. Человечки сделаны так, что могут цепляться друг за друга, образуя тем самым конструкции самой разной формы. С одной стороны, песочные человечки ничем не отличаются друг от друга и выглядят очень заурядно. С другой стороны, цепляясь друг за друга, они превращаются в неожиданные по красоте фигуры и скульптуры.

Если одного человечка убирают, вся конструкция рушится подобно карточному домику или песочному замку. Описание детской мозаики рождает неожиданный вопрос: может, и мы с вами - песочные человечки?..

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Художник-постановщик: Юрий Лунык

Действующие лица: Наталья Маркелова / Карина Бутова, Наталия Бух, Елизавета Лебедева / Екатерина Шилова, Светлана Столярова / Елизавета Евстигнеева.

Спектакль "КОРОЛЕВСКАЯ ИСТОРИЯ" по пьесе Татьяны Смуровой и Яны Сербиной

6, 7 и 12 мая (в 13:00)

Это история для детей дошкольного и младшего школьного возраста, рассказанная дворцовым домовым накануне первого дня весны. В спектакле звучит живая музыка.

...В одном королевстве существует странная традиция - один день в году в последний день зимы кто-нибудь обязательно пытается украсть из дворца королевскую корону. Зачем? Это мы и узнаем, если заглянем в королевский дворец!

Добрые хорошие сказки нужны не только детям, но и взрослым. Именно сказки закладывают в нас те мысли и убеждения, которыми мы потом будем руководствоваться всю жизнь. Мы создали эту сказку так, чтобы яркие костюмы и красочные декорации напоминали нам мультфильмы, которые мы все так любим...

Постановка: Светлана Кенециус. Песни: Дмитрий Коломенский

Действующие лица: Ксения Семёнова / Алиса Адамсон, Екатерина Шилова, Андрей Лавринец, Евгений Леонов, Артём Зейза, Анна Коновалова.

Спектакль "ГЕРАКЛ. ПОДВИГ №6" по мотивам пьесы Ф.Дюрренматта "Геракл и авгиевы конюшни" (16+)

27 и 28 мая (в 19:00)

...Давным-давно в одной маленькой, но гордой древнегреческой республике Элиде в полный рост поднялась проблема накопившегося навоза. Для уборки в Элиду был приглашен Геракл, известный на всю Грецию герой. Однако в силу особенностей страны убрать агрономические отбросы оказалось очень и очень непросто. Герою пришлось совершить настоящий подвиг, вступив в схватку...

Режиссер-постановщик - Игорь Якимов, композитор и муз.редактор - Карина Бутова, тексты песен - Елена Сигова.

Действующие лица: А.Адамсон, А.Антонюк, Г.Беликов, Э.Береза, Н.Бух, Ю.Гутман, Е.Евстигнеева, А.Елкин, Р.Кузьмин, А.Коновалова, А.Лавринец, Е.Лебедева, Е.Леонов, Н.Маркелова, Н.Румянцев, К.Семенова, В.Хапилов, Д.Хапилов, А.Шамсутдинова, Е.Шилова.

В мае в театре "ОСА" также можно посмотреть:

5 мая (19:00) - "Пока смерть не разлучит нас..." (Гостевой спектакль)

7 мая (19:00) - "Варшавская мелодия"

11 мая (19:00) - "Как важно быть серьезным" (Гостевой спектакль)

12 мая (19:00) - "Живая живопись"

13 мая (13:00) - детский спектакль "Веселые гости"

13 мая (19:00) - "Продавец дождя"

14 мая (19:00) - "Тест Тьюринга"

19 мая (19:00) - "Нас с тобою секрет"

20 и 21 мая (13:00) - детский спектакль "Играем в Дюймовочку"

21 мая (19:00) - "С любимыми не расставайтесь"

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (ул. A.Чака 67/69, с 16.00 до 19.00), на сайте ticketshop.lv или заказать предварительно (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.