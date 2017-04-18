Ригу посетит певица, учитель медитации и кундалини-йоги Симрит Каур

21 апреля в Риге в концертном зале "Спикери" выступит всемирно известная исполнительница мантр, медитативной музыки и учитель кундалини-йоги Симрит Каур (США).

Симрит Каур Халса - автор песен, музыкант, певица, владеющая искусством медитации звука, которая покорила вершины музыкальных чартов во всем мире. 21 и 22 апреля в рамках мирового турне своего пятого альбома "Songs of Resilience" ("Песни возрождения души") она будет гостить с концертом в Риге.

21 апреля состоится ее концерт в "Спикери", а 22 апреля она проведет особый мастер-класс, который будет интересен не только для всех поклонников йоги и медитации, но и для тех кому нравится музыка и петь.

Мастер-класс вместе с Симрит Каур и сопровождающий ее ансамблем будет о наад-медитации, йоге и гипнотической медитации. Певица обладает уникальным тембром голоса - как музыкант и мастер духовных практик кундалини-йоги, осваивала особый метод исцеления звуком. О ее голосе можно сказать, что он гипнотический, исцеляющий и завораживающий.

Билеты на концерт в концертном зале "Спикери" на 21 апреля можно приобрести в кассах Biļešu serviss и в интернете (цена 20-25 евро).

Foto: Simrit Kaur

Фото - пресс-служба организаторов концерта.