12 июня в Splendid Palace будет представлена программа "Сказки влюбленного Пиросмани. Миллион алых роз" - история о Мастере и Маргарите, ради которой он продал своё имущество и купил море цветов. Автор-исполнитель – биограф и писатель Игорь Оболенский.

Лекция-моноспекаткль посвящена гениальному грузинскому художнику Нико Пиросмани, у которого в 2017 году юбилей - 155 лет со дня рождения.

Он был загадкой ещё при жизни. Говорили, что он мог видеть святых и разговаривать с животными. Кстати, у зверей на его картинах глаза самого художника. Игорь Оболенский расскажет одну из самых красивых и романтичных любовных историй 20 века – о любви бедного грузинского художника к француженке Маргарите. Этот сюжет лег в основу знаменитой песни "Миллион алых роз". Что в этой истории правда, а что –вымысел, какую роль в ней сыграли Коко Шанель и Пикассо, кто открыл миру нищего художника- самоучку и почему в мире Грузию знают именно как страну Пиросмани – об этом рижане смогут узнать во время лекции-моноспектакля Игоря Оболенского. Это будет виртуальное путешествие по выставке, по Грузии, Парижу, экскурс в историю 20 века.

В этом году с огромным успехом в Москве, в музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла выставка грузинского авангарда, "звездой" выставки был Нико Пиросмани. Когда в 1912 году поэт-футурист из Тифлиса Илья Зданевич и его брат художник Кирилл Зданевич открыли творчество Пиросмани русской и европейской публике, работы Пиросмани стали сравнивать с произведениями Анри Руссо, французского представителя наивного искусства и примитивизма. В начале 1900‑х годов вокруг Анри Руссо объединились Пикассо, Матисс, Дерен, а для грузинских художников источником вдохновения, примером свободного и чистого искусства стал Нико Пиросмани. Сегодня его картины стоят более миллиона евро.

Эта авторская программа стала итогом встреч и бесед Игоря Оболенского с свидетельницами тех событий - дочками первооткрывателя и первого коллекционера Пиросмани Кирилла Зданевича. Автор надеется, что после его моноспектакля творчество гениального мастера станет ближе зрителям, а его биография, возможно, вдохновит на красивые поступки во имя любви.

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями. Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф. Автор множества книг о жизни замечательных людей. Его книги об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография". Оболенский также является знатоком истории и культуры Грузии. Он автор книг о судьбах её героев - "Сказки Пиросмани", "Истории грузинских жен" (книги были представлены в Грузии, России, Франции и Китае), "Время веры" ( книга бесед с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым).

Игорь Оболенский - блестящий рассказчик. Его артистичную манеру манеру сравнивают с автором программы "Серебряный шар" Виталием Вульфом, с которым Оболенский много общался и который делился с ним захватывающими историями из биографий знаменитостей.

Ранее Игорь Оболенский представлял в Риге программы "Мастер и его музы" (о женах Михаила Булгакова), "Выставка Серова: за кулисами легенды", "Бакст-Барышников-Нижинский", "Загадка Ольги Чеховой".

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