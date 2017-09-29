5 октября в рижском Музее кино пройдет мини-спектакль "Бог Нижинский": соло Нади Боковиковой – симбиоз танцевального и вербального искусств, – посвященное танцовщику Вацлаву Нижинскому. Надя прочтет отрывок из книги Вацлава Нижинского "Чувство", написанной в виде дневника в то время, когда танцовщик был уже душевно болен.

Вацлав Нижинский (1889–1950) – великий русский танцовщик и хореограф польского происхождения. В своих поисках значительно опередил время и повлиял на весь современный балет. Прославился как участник "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Нижинский был знаменит своим прыжком, когда, по свидетельствам современников, он зависал в воздухе. В своих хореографических экспериментах стремился к смелой экспрессии и не ведающей условностей выразительности. Среди его самых известных постановок – "Послеполуденный отдых фавна" и "Весна священная".

Надя Боковикова – рижская художница и ремесленница. Прошла обучение в театральных студиях и проектах под руководством режиссеров Виктора Янсона и Модриса Тенисонса. Провела несколько персональных художественных выставок. Периодически готовит импровизационные хореографические миниатюры. "Бог Нижинский" – новая работа Нади Боковиковой. Это глубоко интимное выражение того, как была прочувствована Надей книга Нижинского, постижение личности танцовщика, особенно в трудное для него время, и возможность ощутить себя с ним одним целым.

Мини-спектакль "Бог Нижинский" пройдет 5 октября в 19:00 в рижском Музее кино (Старая Рига, ул. Пейтавас, 10, вход с ул. Алксная). Чтение с элементами хореографии займет 25 минут. Вход в музей – 2,90 EUR.