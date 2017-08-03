Уже четвертый год в рамках RIGA IFF будет проходить программа ARTDOCFEST/RIGA. В программе будут представлены 11 фильмов, а также пройдет ряд дискуссий.

В этом году программа ARTDOCFEST/RIGA отличается разнообразием как тематически, так и творчески, но при этом соблюдает свой регламент. Для каждого из выбранных фильмов это будет латвийская премьера. Каждый показ будет сопровождаться обсуждением фильма с его авторами сразу после окончания сеанса.

Программу 2017 года откроет картина "Слишком свободный человек". Премьера этого фильма собрала аншлаг в самом большом кинозале Москвы – 1500 мест. Очень скоро она побила рекорд по количеству билетов на документальное кино, проданных в России, а затем получила приз кинокритики "Лучший фильм 2016 года".

ARTDOCFEST/RIGA покажет "Выбор Олега", "Павленский. Голая жизнь", "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", "Главная роль", "Женщина и ледник", "Кролики в свете фар" и другие.

Кинопрограмму ARTDOCFEST/RIGA дополнят четыре вечера встреч с обсуждением тем, связанных с кино и политикой: "Российское кино и кино о России. В чем отличия", "Герой и антигерой в документальном кино", "Кино Балтии. Традиционализм или интеграция", "Пропаганда. Инструменты и задачи".

С подробной программой можно ознакомиться на домашней странице кинофестиваля.