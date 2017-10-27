С 1 ноября в Рижском Киномузее открывается выставка "Заэкранье", приглашающая заглянуть по ту сторону экрана – увидеть процесс съемки кино, какими камерами оно снимается, какими проекторами показывается, как изменились со временем кинотехнологии и какие профессии вовлечены в создание фильмов.

Первый киносеанс в Риге состоялся лишь на несколько месяцев позже рождения кино в 1895 году. В 1920-е годы предприниматели были готовы начать кинопроизводство, в 1930-е годы была создана своя аппаратура для съёмки и показа звукового кино. Позже здесь многие десятилетия действовала система кинопроизводства с несколькими сотнями профессиональных работников.

Foto: Publicitātes foto

"Заэкранье" рассказывает о том, чего мы не видим на экране. Особый акцент сделан на анимацию – будет возможность узнать, как создаются анимационные фильмы, ознакомиться с примерами кукольной и рисованной анимации и о профессиях этого жанра.

Foto: Publicitātes foto

Также на выставке будет возможность узнать о процессе создания игровых фильмов из интервью с кинопрофессионалами. Такими, как Давис Симанис, Лиене Балиня, Роберт Виновский, Янис Путныньш, Мик Звирбулис, Лайла Пакалныня. Особое место отведено всемирно известному рижанину -

кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну.