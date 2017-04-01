В Рижском русском театре имени М.Чехова в апреле пройдут гастроли Валмиерского драматического театра, а также будут демонстрироваться спектакли "Добрый человек из Сезуани" (премьера состоялась в феврале) и "Смешанные чувства" с участием Геннадия Хазанова. Ниже - репертуар театра на апрель.

7 апреля в Риге будет гастролировать Валмиерский драматический театр, который покажет спектакль на латышском языке по роману Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Спекталь демонстрируется в 13:00 и 19:00.

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Спектакль "ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ" (по пьесе Бертольда Брехта)

2, 13 и 30 апреля (19:00)

Композитор - Пауль Дессау. Режиссер - Элмар Сеньков. Сценография и видео - Катрина Нейбурга

В спектакле участвуют: Екатерина Фролова, Виталий Яковлев, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Дана Чернецова, Евгений Черкес, Игорь Чернявский, Яков Рафальсон, Леонид Ленц, Игорь Назаренко, Алексей Коргин, Юлия Бернгардт, Максим Бусел, Татьяна Зачест, Иван Клочко, Анастасия Рекута-Джорджевич, Яна Хербста, Артур Трукшс, Кирилл Зайцев, Наталия Живец, Марат Эфендиев.

Этот спектакль - это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта. Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта.

Впервые пьесу поставили в Цюрихе, в 1943 году; в Германии она была представлена зрителю в 1952 году; а в 1964 году со спектакля "Добрый человек из Сезуана" (в переводе Елены Ионовой и Юзефа Юзовского) начался московский Театр на Таганке, где эта пьеса стала своего рода символом и талисманом.

В истории Рижского русского театра три постановки по произведениям Бертольта Брехта: "Кавказский меловой круг" и "Трехгрошовая опера" Аркадия Каца и "Господин Пунтила и его слуга Матти" Семена Лосева. "Добрый человек из Сезуани" - четвертая и первая в XXI веке.

Спектакль "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" по произведению Ричарда Баэра

16 и 17 апреля (19:00)

Режиссер - Леонид Трушкин

В спектакле участвуют: Геннадий Хазанов, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Анатолий Фечин.

"Любви все возрасты покорны…" Хотя иной раз покоряются не сразу, ведь некоторым кажется, что романтика осталась в прошлом, а идея снова вступить в брак, мягко говоря, ошиблась адресом.

Кристина и Герман – две оставшиеся в одиночестве половинки двух некогда счастливых пар. Она была замужем за его лучшим другом, он был женат на ее лучшей подруге. Спустя год после смерти мужа Кристина хочет переехать на другой край страны, а Герман – Герман не хочет ее отпускать…

Ричард Баэр (1928-2009) - американский сценарист и драматург. Его дедушка и бабушка по материнской линии эмигрировали в США в 1900 году из деревни Узляны под Минском.

До 1993 года Ричард Баэр был известен в основном как автор популярных телесериалов — таких, как "МЭШ", "Околдованный" и "Все в семье". Театральный успех ему принесла пьеса "Смешанные чувства" - она получила признание в США Канаде, Австрии, Германии, Бельгии, Австралии и России.

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Помимо этого в апреле в Рижском русском театре имени Чехова в двух залах можно посмотреть следующие спектакли: "Одесса, город колдовской" (1 и 2 апреля), "Свидание хотя и состоялось, но..." (4 и 21 апреля), "Альбом" (4 и 29 апреля), "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (5 и 20 апреля), "Гранатовый браслет" (5 апреля), "Два джентльмена из Вероны" (6 апреля), "Метод Гренхольма" (8 апреля), "Зима" (9, 11 и 23 апреля), "Любить" (9, 11 и 23 апреля), "Привидение из Кентервиля" (12, 18 и 19 апреля), "Опасный поворот" (14 апреля), "Танго между строк" (15 и 27 апреля), "Граненка" (16, 22 и 28 апреля), "Гранатовый браслет" (20 апреля), "Не все коту масленица" (21 апреля), "Княжна Мери" (22 и 28 апреля), "Ханума" (25, 26 апреля).

Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться здесь.