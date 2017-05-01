12 мая на сцене Рижского театра имени Михаила Чехова состоится премьера постановки "Король Лир" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака.

"Король Лир" – одно из самых известных произведений Уильяма Шекспира и, безусловно, одна из вершин его творчества. Считается, что драматург создал эту пьесу в 1605-1606 годах, когда был не намного моложе своего героя, а потому писал не столько с позиции стороннего наблюдателя, сколько изнутри – с глубоким и сочувственным пониманием.

Это история короля, который на закате дней решил разделить королевство между своими детьми. Он объявляет, что доля каждой из трех дочерей будет зависеть от того, насколько красноречиво девушка выразит любовь своему отцу – Лиру. Две старшие дочери охотно состязаются в пышности фраз, но младшая отказывается приукрасить свое признание - и в итоге остается без наследства. Как и в народных сказках с подобным сюжетом, Лир в конце концов убеждается, что именно младшая дочь действительно его любит, однако путь к пониманию этого будет долгим и горьким.

"Король Лир" - первый спектакль Виестура Кайриша в РРТ и третья постановка пьесы в истории театра: в 1954 году спектакль поставил Сергей Радлов, а в 1977 году, ровно 40 лет назад, – Аркадий Кац.

"Король Лир" – универсальная пьеса. Она подходит для любого времени, для любого политического строя, для любого театра, - говорит режиссер Виестур Кайриш. - Что это за феномен? Ответа нет, но факт в том, что человеческая слепота вечна: человек ничего не видит или не хочет видеть. Возможно, только так цивилизация может выжить? Почему человек не видит очевидного? Спектакль будет не о королях и придворных интригах, а о нас – о людях и человеческой сущности".

В спектакле заняты: Яков Рафальсон, Александр Полищук, Анатолий Фечин, Дмитрий Палеес, Виталий Яковлев, Леонид Ленц, Гундарс Аболиньш (Новый рижский театр), Александр Маликов, Кирилл Зайцев, Галина Российская, Максим Бусел, Екатерина Фролова, Дана Чернецова, Яна Лисова.