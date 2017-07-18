22 июля на борту корабля Vecrīga состоится новая вечеринка Das Boot музыкального лейбла Amber Muse. Хедлайнером события станет финский диджей и продюсер Roberto Rodriguez из лейбла Serenades и Bassoradio в Финляндии. За диджейским пультом его поддержат Taran & Lomov и Judzhen.

Roberto Rodriguez родом из Хельсинки, где уже несколько лет является музыкальным директором самой крупной радиостанции Финляндии, которая передает в эфир электронную танцевальную музыку – Bassoradio. На музыкальной сцене как продюсер и диджей он работает с 1987 года, так что по праву может считаться ветераном. На счету Rodriguez более 50 оригинальных релизов и 60 ремиксов для лейблов Compost, Freerange, Delusions Of Grandeur, Room With A View, FINA и Eskimo.

Помимо диджеинга и продюсирования Roberto Rodrgiuez уже три года управляет собственным музыкальным лейблом Serenades. Так же называется и его еженедельное радиошоу на Bassoradio. Благодаря большому опыту, сеты Roberto полны музыкальных жемчужин, как старых, так и новых. Ко всему прочему этим летом продюсер возобновил работу лайв-трио Acid Kings, сыграв на фестивале Turku Modern вместе с Derrick May и рядом других проектов.

Рижане Taran & Lomov в конце июня выпустили новую работу «Error» на влиятельном британском лейбле звукозаписи W&O Street Tracks, а в июле готовят издание трех новых треков на собственном Amber Muse Records.

Посадка на борт Das Boot party начнется в 22:00, отплытие от причала в 22:30, рейс продлится до 02:30 (без остановок). Корабль Vecrīga пришвартован у Каменного моста (напротив RTU).

Билеты доступны в предварительной продаже, цена - 7-13 евро. Вместимость корабля - 150 человек.