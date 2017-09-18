Рига, Лиепая и Вентспилс увидят в октябре лучший российский спектакль сезона 2015-2016 – "Русский роман" Московского академического театра имени Маяковского.

На последней церемонии вручения российской национальной театральной премии "Русский роман" оказался настоящим триумфатором - он удостоился "Золотой Маски" сразу в трех номинациях: "Драма / спектакль большой формы"; "Женская роль" (Евгения Симонова) и "Работа драматурга" (Марюс Ивашкявичюс).

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Решение жюри вряд ли стало для кого-то неожиданностью. Сразу после премьеры "Русский роман" обрел репутацию постановки значительной, с выдающимися актерскими достижениями (между прочим, помимо Евгении Симоновой на "Маску" выдвигали и Татьяну Орлову, сыгравшую в спектакле сразу две роли второго плана) и превосходной сценографией (оформил спектакль легендарный театральный художник Сергей Бархин). Но больше всего поразило публику и критику то, что спектакль, посвященный Льву Николаевичу Толстому, создали в Московском академическом театре имени Маяковского два литовца: режиссер Миндаугас Карбаускис и драматург Марюс Ивашкявичюс. И что великого русского писателя не было в списке действующих лиц.

"Изначально у нас и Лев Толстой существовал как персонаж, - признавался потом Ивашкявичюс, - Меня в свое время поразила их Софьей история: это же Ромео и Джульетта 82-х и 67-ми лет соответственно. Такие шекспировские страсти между людьми весьма преклонного возраста… Но скоро Софья заняла все пространство пьесы, не дав Льву Николаевичу появиться".

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Зато рядом с Софьей Андреевной на сцене появились Анна Каренина и Кити Щербацкая, Вронский и Левин. Жена гения пытается разобраться, чья история первична - придуманных мужем героинь или же ее собственная, но творчество Толстого и его жизнь настолько переплетены, что реальность уже не отличишь от вымысла, и это приводит Софью Андреевну на грань помешательства...

"Наш спектакль очень многоплановый. Кому-то эта форма, где сосуществуют живые люди и литературные персонажи, может показаться сложной, кто-то ее просто не принимает. Но эта придумка Ивашкявичюса гениальна", - считает народная артистка России Евгения Симонова, играющая Софью Андреевну фигурой в чем-то равной Толстому.

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"Русский роман" – это своеобразная семейная сага, вариация на тему романа "Анна Каренина", в которой Лев Николаевич Толстой выступает не только как автор своего шедевра, но и как автор своей же семейной драмы. Бывают романы, построенные на жизни автора. Но бывают и такие, которые в будущем строят жизнь автора. Либо ее ломают. И тогда в этом слиянии реального и художественного автор становится самой трагичной фигурой своих творений". Этой цитатой Марюса Ивашкявичюса, самого знаменитого драматурга Литвы, впервые написавшего пьесу на русском языке и получившего за нее "Золотую Маску", Московский академический театр имени Маяковского представляет "Русский роман" на своей странице.

Посмотреть "Русский роман" смогут зрители всех трех городов, в которых проходит фестиваль "Золотая Маска в Латвии": 10 октября – в Риге, на сцене театра "Дайлес", 12 октября – в Театральном доме Вентспилса Jūras Vārti, а 14 октября – в Лиепайском театре.

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" и других проектов компании "ART Forte" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.