18 февраля с масштабным 3D-шоу в Arēna Rīga выступят ветераны электронной музыки Kraftwerk. Во время 2-часовой программы прозвучат все известнейшие хиты группы: The Man-Machine, Spacelab, The Model, The Robots, Autobahn, Computer Love, Tour de France, Radioactivity, Aero Dynamik, Boing Boom Tschack и другие.

Важной частью шоу являются 3D-проекторы с высоким разрешением, которые обеспечат реалистичное визуальное дополнение. Для полного трехмерного эффекта каждый посетитель концерта получит специальные очки.

Самый внушительный концертный тур немецких легенд электронной музыки с 2013 года в некотором роде продолжает то, что задокументировано в их концертной коллекции "3-D The Catalog", вышедшей в мае этого года. Аудио и видеоматериалы увековечили ряд значительных для группы выступлений в разных музеях и концертных залах мира в период с 2012 по 2016 год.

Можно утверждать, что роль Kraftwerk в электронной музыке столь же значима, как роль Beatles в поп-музыке. В конце 60-х годов созданный квартет, главной творческой силой которого являлись выпускники Дюссельдорфской консерватории Ральф Хюттер и Флориан Шнайдер, был настолько прогрессивным для своего времени, что повлиял на чрезвычайно широкий спектр современных музыкальных жанров, начиная от детройтского техно до хип-хопа, и от EDM до компьютеризованного синтипопа. New Order и Мадонна адаптировали их композиции для своих сэмплов, Coldplay использовали мотивы Computer Love в своем хите Talk, а Дэвид Боуи и вовсе назвал песню именем Шнайдера. Десятки, если не сотни музыкантов, признали Kraftwerk своими бесспорными авторитетами.

Сначала экспериментировавшие в жанре немецкого краут-рока в середине 70-х годов Kraftwerk сфокусировались на создании электронной музыки. Используя синтезаторы, драм-машины, преобразователи голоса, сэмплеры, а также собственноручно созданные инструменты, они развили собственный узнаваемый стиль.

Дополнительную таинственность в концертах добавляют почти статичные 4 музыканта за электронными инструментами, которых иногда заменяют куклы человеческого роста, и очень скупое общение со зрителями. Кроме того, СМИ редко удается получить интервью или комментарий членов группы. Как подчеркивает ныне единственный оригинальный участник Kraftwerk Ральф Хюттер, они всегда считали, что творчество само должно говорить о себе, а комментарии излишни.

Продажа билетов стартует 6 октября в сети Biļešu serviss, цена - от 39 евро.