С грандиозным 3D-шоу в Риге выступят Kraftwerk

Foto: Publicitātes foto

18 февраля с масштабным 3D-шоу в Arēna Rīga выступят ветераны электронной музыки Kraftwerk. Во время 2-часовой программы прозвучат все известнейшие хиты группы: The Man-Machine, Spacelab, The Model, The Robots, Autobahn, Computer Love, Tour de France, Radioactivity, Aero Dynamik, Boing Boom Tschack и другие.