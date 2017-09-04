На Рождественском гала-концерте Сары Брайтман особыми гостями станут три оперных солиста - Марио Франгулис, Фернандо Варела и Нарцис Янев.

Королевский Рождественский гала-концерт состоится 1 декабря Arēna Rīga. В программе - как классические рождественские мелодии, так и самые известные хиты артистов, которые они исполнят соло и в дуэтах.

Марио Франгулис

Греческий тенор, который начал свою карьеру в 1991 году, благодаря приглашению Эндрю Ллойда Уэббера на роль Рауля в оперной постановке "Призрак Оперы". После окончания профессионального образования в Нью-Йорке его карьера развивалась довольно разносторонне. Франгулис сыграл несколько ролей на сценах различных оперных театров, а также выступает с другими солистами, например с Сарой Брайтман, Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго. Имеет ряд признанных записей.

Фернандо Варела

Является американским тенором классической и популярной оперы. Он развил свою карьеру в нескольких направлениях: и как сольный исполнитель, и как участник трио Forte Tenors, а также сотрудничает с другими артистами, например с известным композитором, музыкантом и продюсером Дэвидом Фостером, выступив на нескольких его концертных турах. Примечательно, что Фостер также является продюсером всемирно известного Андреа Бочелли.

Нарцис Янев

Румынский контра-тенор, который в 2010 году занял второе место на шоу Romania's Got A Talent. В 2013 году продюсеры Gregorian предложили ему сотрудничество. С тех пор Нарцис Янев участвует в концертных турах группы, с его участием записаны несколько альбомов Gregorian. С 2015 года выступает на сцене Румынской Национальной оперы.