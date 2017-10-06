Концерты в рамках фестиваля состоятся 6 октября в художественном музее "Рижская биржа", а также 13 и 14 октября в музыкальном доме "Дайле". Наряду с ранее анонсированными артистами – иконой японской шумовой музыки Merzbow, экспериментальным хип-хоп дуэтом Shabazz Palaces, композитором/импровизатором и основателем Art Ensemble of Chicago Роско Митчеллом (Roscoe Mitchell), – на фестивале также выступит с танцем новатор музыкального поджанра футворк Jlin, исполнительница коллаж-музыки/хип-хопа Moor Mother, композитор "новой сложности" Джеймс Диллон (James Dillon), дарк техно-проект Broken English Club, исполнительница шумовой музыки Pharmakon и другие.
- 1. AMM: пионеры электроакустической импровизации
- 2. Pharmakon: манифестации звукового апокалипсиса
- 3. Shabazz Palaces: шумовая стена абстрактного хип-хопа
- 4. Jlin: новатор жанра футворк
- 5. Moor Mother: радикальный афро-футуристический хип-хоп
- 6. Merzbow: икона японского нойза
- 7. Broken English Club: EBM, индастриал- и дарк-техно для меломанов