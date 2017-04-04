Шоу "После полуночи" - о желаниях женского подсознания, где главное на сцене - кровать

8 апреля в 17:00 и 20:00 в Риге в Доме музыки "Дайле" будет представлено шоу американской музыки "После полуночи" (After midnight). Режиссером музыкально-танцевальное шоу является латвийская певица Катрина Гупало, а воплотила в жизнь этот проект ей помогла команда единомышленников.

Джаз, кантри, буги-вуги, блюз, кино и мюзиклы вдохновили пианиста Андрея Осокина, певицу Катрину Гупало, исполнительницу танца модерн Габию Бириню и мастера ударных инструментов Элвиса Энделиса по-новому открыть американскую музыку слушателям Латвии.

В начале года музыкально-танцевальное шоу с успехом прошло в Лиепае и Цесисе. Слушатели увидели яркие и неожиданные повороты сюжета, смелые и глубинные музыкальные интерпретации, красочное шоу и новаторский подход к сценическому искусству.

Концертное шоу повествует об играх подсознания, в которых мечты не подчиняются контролю разума. Скитания женской души через нежные, лирические, романтические, а также вызывающие, кокетливые эмоции раскрываются через многообразие музыки золотого века американского джаза и мюзиклов.

По словам Катрины Гупало, новое шоу - это одновременно и представление, и интердисциплинарный перформанс, и мюзикл, и спектакль. В то же время, это новый жанр, результат творческой фантазии.

"Шоу "После полуночи" посвящено американской музыке 20-60-х годов прошлого столетия. Это золотое время мюзиклов, джаза, киномузыки. Музыка Коула Портера, Рея Чарльза, Джорджа Гершвина, песни, которые стали известны в исполнении Мэрилин Монро, Нины Симон, Джулии Лондон, Эллы Фицджеральд, Пэтси Клайн", - сказала певица в интервью композитору Платону Буравицкому.

"Но аранжировки всех этих песен совершенно уникальны и, порой, невероятно далеки от других интерпретаций. Например, знаменитая песня Коула Портера "Nightand Day" в нашей версии приобрела звучания Reggae. В свою очередь, знатокам классической музыки будет интересно внезапно услышать фрагменты музыки Ференца Листа и Франца Шуберта. Но эти цитаты настолько подходят по характеру песен, что любители более легкой музыки не почувствуют дискомфорта", - пояснила Катрина Гупало.

Она отметила, что такой репертуар исполнять и сложно, и легко: "Некоторые песни нашли себя в моем звучании сразу. А некоторые пришлось искать долго и упорно. Но, когда все сделано, все найдено и отработано –

это огромный кайф и в вокальном, и в театральном аспекте".

На вопрос, можно ли сказать, что шоу – это рассказ о женщинах, Гупало ответила, что "скорее, это рассказ о желаниях женского подсознания, которые наяву мы контролируем и прячем. Но после полуночи, когда контроль слабеет и дает место нашим фантазиям, порой, даже страшно от того, что мы там находим!"

"Многие музыканты черпают идеи, например, в литературе, кино,но мой подход другой. В основе моих художественных идей - собственный жизненный опыт. Сама жизнь дает мне так много впечатлений и переживаний, что этого более, чем достаточно для, как минимум, десяти опер. Сцена - это место, где я могу быть нежной и женственной, соблазняющей и властной, смешной, наивной или отчаянной, могу петь, шептать, кричать, играть, смеяться – все это за пару мгновений, но никто меня не назовет сумасшедшей, ведь на сцене можно все!", - рассказывает Катрина.

Гупало сообщила, что идея создания шоу принадлежит ей. "Вместе со мной шоу создавала талантливая команда – пианист Андрей Осокин, хореограф и исполнительница танца модерн Габи Бириня, мастер ударных инструментов Элвис Энделис, художник видеопроекций Янис Романовскис.

Хореография, как и музыка, позволяет нам без слов раскрыть самые разные образы и настроения. Габи Бириня, имея академическое образование, идет гораздо дальше классической хореографии – там и ритуальный танец, и театр, и даже акробатика", - сказала режиссер проекта.

Кровать играет в действии центральную роль, поскольку секс, по мнению Катрины Гупало, "это самое сладкое наслаждение, и в то же время, продолжение жизни на Земле. И разве вокруг именно этого не вертятся все самые интересные фантазии и скрытые желания?"

"А рояль под руками Андрея – оркестр! Так это было и в программе "100 лет с Пиаф" – многие помнят как Андрей с легкостью добивался невероятно насыщенного и красочного звучания в каждом произведении французской музыки... На сцене мы вчетвером. Мы с Габи раскрываем две грани одной женщины, одной личности, а Андрей и Элвис - и есть наши желания", - поясняет она.

Певица согласна с тем, что в шоу размывается граница между музыкантом и актёром, что "позволяет открыть совершенно новые возможности в искусстве. Первый такого рода эксперимент – "100 лет с Пиаф" - оказался очень удачным: объездили всю страну с более чем 15 представлениями, переполненные залы, овации. Решили, что нужно развивать это направление. Мы хотим открыть все те границы, которые сковывают возможности в искусстве и в его восприятии. Все, что мешает попасть в магическую свободу на сцене и подарить это чувство нашим слушателям!".

Foto: Katrina Gupalo

Foto: Katrina Gupalo

Foto: Katrina Gupalo

Фото - Янис Романовскис.