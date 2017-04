Шведская метал-группа Dark Tranquillity выступит в Риге. Концерт состоится 28 апреля в рамках тура в поддержку альбома "Atoma".

Концертный тур Dark Tranquillity стартовал 17 января в Мехико. Три месяца группа путешествовала по Южной Америке, США, Канаде, Японии и Австралии, после чего возвращается в Европу. Концерты в Беларуси, Украине и России запланированы на середину мая, а Риге группа представит свое новое шоу 28 апреля.

Группа Dark Tranquillity была создана в 1989 году и существует дольше всех из групп знаменитой метал-сцены Гётеборга. В 1993 году вышел первый студийный альбом Dark Tranquillity "Skydancer", а спустя год группа заключила первый контракт с лейблом Osmose Production. На нём в 1995 году вышел самый успешный альбом коллектива "The Gallery", который многими считается одним из лучших альбомом в стиле melodic death metal.

За свою историю группа выпустила десять альбомов, DVD "Where Death Is Most Alive", посвящённый своему 20-летию, дала сотни концертов в Швеции и по всему мира и выступала на крупнейших метал-фестивалях.

Последний на данный момент альбом Dark Tranquillity "Atoma" вышел 22 ноября 2016 года. Релиз получил массу положительные отзывов в специальных изданиях, а журнал Metal Hammer назвал диск "лучшим альбомом ноября". Как и ранее коллектив не перестает удивлять безграничной фантазией и творческим потенциалом. В альбоме легко узнаются мотивы из "Fiction" (2007) и из предыдущей пластинки "Construct" (2013). Группа продолжает придерживаться стандарта, который она задала в 90-х.

Билеты в продаже на портале Ticketshop.lv.