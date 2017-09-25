13 и 14 октября на "Золотой Маске в Латвии" будет показан "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко – быть может, самый радостный, лучезарный и праздничный спектакль за всю 12-летнюю историю фестиваля.

Первые же представления "Сна в летнюю ночь" произвели в Москве эффект разорвавшейся бомбы. Зрители после премьеры не просто аплодировали, а кричали от восторга, критики пытались найти не слабые места и недочеты постановки, а слова, способные передать колоссальное удовольствие от увиденного и услышанного.

"Сон в летнюю ночь" – спектакль для всех страдающих от зубной боли и мировой скорби, для всех, кому надоело вежливо скучать в театральных креслах, нетерпеливо теребя свои мобильники: сколько осталось? Спектакль для всех забывших, что театральный огонь рождается только из живых материалов, а из обилия пластика на сцене создашь разве что электрокамин", - писали "Новые Известия". Все ждали, что "Сон в летнюю ночь" получит "Золотую Маску" как лучший спектакль большой формы. И он получил. Как и зрительскую премию "Звезда театрала".

Foto: Publicitātes foto

А ведь репетировали долгих полгода, выпускали тяжело, совсем не были уверены в успехе. По сути, это была первая работа, в которой "новые фоменки", которых публика только-только начала узнавать в лицо и по фамилиям (Ирина Горбачева, Серафима Огарева, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин), и "старики", цвет и легенда Мастерской (Галина Тюнина, Карэн Бадалов, Кирилл Пирогов, Андрей Казаков, Рустэм Юскаев), по-настоящему слились в один роскошный ансамбль. Театр, переживший глубочайшую трагедию – смерть своего основателя, великого режиссера и педагога Петра Наумовича Фоменко, наконец-то начал вновь смеяться и озорничать.

"Все наши спектакли мы создаем вместе, пытаясь сохранить дух Фоменко, с его легкостью, воздушностью и огромным вниманием к слову, к интонации. Мне кажется, это может понять даже человек, не говорящий по-русски…" - говорит постановщик "Сна в летнюю ночь" Иван Поповски. Кирилл Пирогов, весь период репетиций занимавшийся с молодыми актерами как педагог, с ним согласен: "Сон" вызывает у зрителей и критиков ощущения того театра, который был при Петре Наумовиче, вероятно, из-за иронии, хулиганства, присутствующих в спектакле. "Сон" рифмуется с тем, что так великолепно и недосягаемо делал сам Петр Наумович".

Знаменитая комедия Шекспира оказалась идеальным материалом для актеров Мастерской, с их тонкой акварельной игрой и бесконечной тягой к лицедейству. Тут охотно меняются ролями, бесстрашно парят над сценой и пролетают прямо над головами испуганных зрителей, держась лишь за кажущиеся совершенно воздушными ткани, которые трансформируются то в колонны Афин, а то в лесную чащу.

Foto: Publicitātes foto

Итак, Елена влюблена в Деметрия, Деметрий влюблен в Гермию, а Гермия — в Лисандра, причем взаимно. Есть ещё отец Гермии, который смешивает юной парочке все карты, пытаясь выдать дочь за нелюбимого Деметрия. И герцог Тезей, который сам готовится к свадьбе с царицей амазонок Ипполитой, ему в этом как будто даже потакает: велит девушке или принять волю отца, или уйти в монастырь. Гермия с Лисандром решают бежать куда подальше, чтобы обвенчаться. Елена, подруга Гермии, выдает этот план Деметрию. Так все четверо оказываются ночью в лесу, где и без того уже закручиваются трагедии с комедиями. Здесь афинские мастеровые репетируют пьесу к свадьбе герцога, здесь ссорятся Оберон и Титания - царь и царица эльфов, здесь добрый малый, эльф Робин перепутывает, кому предназначено любовное зелье, и все перевлюбляются заново, а ничего не подозревающий театрал-любитель Мотовило превращается в осла. Ночка выходит совершенно шалая.

Ткач Мотовило сразу честно всех предупреждает: "Тут без слез не обойдется дело, если сыграть по-настоящему. Уж ежели возьмусь, то запасай публика платочки". Публика прислушивается, платочки запасает, и не зря - многие смеются до слез!

Генеральными партнерами "Золотой Маски в Латвии" на протяжении 12 лет являются компания "Северсталь" и Rietumu Banka. Фестиваль проходит при поддержке Министерств культуры Латвийской Республики и Российской Федерации, Посольств Латвийской Республики и Российской Федерации, Государственного Фонда культурного капитала Латвии, Рижской думы, Лиепайской думы, Вентспилсской думы и Управления Рижского Свободного порта. Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал delfi.lv. Партнер фестиваля – легендарный армянский бренди "АРАРАТ".

Билеты на спектакли фестиваля "Золотая Маска в Латвии" и других проектов компании "ART Forte" можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv.

Дополнительная информация – на сайтах www.goldenmask.lv и www.artforte.lv.