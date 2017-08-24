10 сентября Латвийский Театр кукол представит первую премьеру нового сезона - спектакль по историям латышской писательницы Эвии Гулбе о двух крысятах "Коко и Рико".

В необычной, ритмически звонкой манере спектакль ставит главный режиссер театра Гирт Шолис, который в этой сценической интерпретации решил отказаться от человеческой речи, дав место звукам уникальных инструментов и своеобразному крысиному языку.

"Это для всех нас большой творческий вызов, - говорит режиссер. - Приключения Коко и Рико в спектакле будет сопровождать живая музыка, а крысиная семья в общении будет использовать свой язык, который станет понятен зрителям любых национальностей. Пока находимся в середине этого творческого процесса, так как актерам надо найти самый интересный и понятный подход. Но если родители боятся, что без текста ничего не будет понятно, пусть присмотрятся – текста в мультфильмах, которые смотрят дети, на самом деле используется очень мало или вообще нет. Но вот с чем, действительно, надо будет считаться – дети на такие творческие импульсы поведутся быстро, и скорее всего захотят повторить увиденное дома. Если это произойдёт, спектакль удался".

За час до премьеры в театре ожидается презентация третьей книги из серии рассказов о Коко и Рико.

Ближайшие спектакли состоятся 10, 15 и 30 сентября.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Paradīzes и в кассе Латвийского театра кукол.