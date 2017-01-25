Историю о кролике в 2006 году написала американская писательница Кейт ДиКамилло, известная как автор "Сказки о Десперо", по которой снят известный мультипликационный фильм. История, в которой прослеживаются приключения и душевный рост себялюбивого, эгоистичного кролика Эдварда, получила престижную награду Boston Globe-Horn Book Award. Поставить эту историю в русской труппе приехала режиссёр из России Надежда Алексеева, для которой это будет уже третий спектакль в Латвийском театре кукол.

Эдвард - фарфоровый кролик, которого своей десятилетней внучке подарила бабушка. Он наслаждается, живя в приятной обстановке со своей новой любящей хозяйкой, но ведет себя чванливо и высокомерно – до того момента, как во время одного путешествия вываливается за борт корабля и оказывается в морской пучине, где проводит почти год. Во время бури Эдвард оказывается в рыбацких сетях, и это помогает несчастному кролику выбраться назад на сушу. Рыбак свою находку относит жене, но Эдварду приходится еще не раз оказаться в руках других хозяев - какого-то бродяги с собакой и больной туберкулезом девочки. Чем дольше продолжается морское путешествие кролика, тем дальше он оказывается от дома и своей прежней эгоистичной жизни. Пройдя путь приключений и проверок на стойкость, приобретая и теряя друзей, Эдвард познаёт чувства истинного сострадания и любви.

"Эта история касается очень существенной темы - темы любви. Важно говорить с детьми о вопросах, которые будут важны им всю жизнь. И вопрос о том, что такое любовь, актуален с раннего детства до седых волос. Потому что чем раньше с ребенком начнут говорить об этом большом чувстве, тем лучше он будет понимать, что с ним, взрослея, будет происходить," – рассказывает о спектакле его режиссер.

Визуальное оформление спектакля сформировали три художника - художник кукол Анита Знутиня-Шеве, видеохудожник Даце Слока и сценограф/художник по костюмам Синтия Екабсоне. О музыкальном оформлении постановки и текстах песен позаботилась Татьяна Боброва, с английского языка перевела Ольга Варшавер.

В ролях – актеры русской труппы Латвийского театра кукол Лилия Суна, Элина Феофанова, Юлия Мещерякова, Кристина Варша, Александр Ионов, Владимир Свобода, Родион Кузьмин, Юрий Лунык.

Спектакль предназначен для детей с 5 летнего возраста. Ближайшие спектакли: 3 февраля и 3 марта. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и в кассе Латвийского театра кукол.