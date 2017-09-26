2 декабря в Рижском Доме Конгрессов московский государственный музыкальный театр "На Басманной" покажет красочную сказку с хорошим концом и удивительными героями - "Кот в сапогах".

Тем, кто не любит кошек, на этот музыкальный спектакль ходить противопоказано. Потому что знаменитый Кот в сапогах в одноимённом премьерном спектакле Московского государственного музыкального театра "На Басманной" под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян - очень хорош. Он и поёт, и танцует, и мило хитрит, чтобы расправиться с Людоедом и помочь своему простодушному хозяину стать богатым и жениться на Принцессе.

Придумали всю эту историю по мотивам сказки Шарля Перро известные российские литераторы – Софья Прокофьева и Генрих Сапгир. Спектакль по их книге "Кот в сапогах и Людоед" с успехом шёл во многих театрах страны. В версии "Театра на Басманной" он превратился в музыкальную постановку, музыку к которой написал композитор Юрий Алябов.

Что касается актёров музыкального "Театра на Басманной", то они великолепно справляются со своими задачами – отличные голоса и пластика делают их персонажей яркими и выразительными.

Музыкальные ритмы, из которых соткан спектакль, довольно разнообразны – они сменяют друг друга, не давая скучать. Пение и танцы ярко "расцвечивают" сюжет и с лёгкостью воспринимаются зрителями всех возрастов. А это как раз и есть то, ради чего создатели спектакля вдохнули жизнь в новую интерпретацию старой сказки, на которой выросло не одно поколение мальчиков и девочек.

Помимо Риги можно будет увидеть музыкальную постановку "Кот в сапогах" и в других городах Латвии: 28 ноября - в Елгаве, 29 ноября - в Лиепае.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.