Первый спектакль нового сезона пройдет в театре "ОСА" 8 сентября - постановка "Живая живопись". Всего в сентябре в театре будут показаны 12 спектаклей.
Репертуар театра "ОСА" на сентябрь:
2-3 сентября (19:00) - "Капустники" (открытие сезона)
8 сентября (19:00) - "Живая живопись"
...Живопись — поэзия и драма, воплощённая в красках. За сотни лет мировая культура подарила нам огромное количество гениальных полотен, поражающих наше воображение. Как же всё-таки создавались великие полотна? Театр "ОСА" представляет свою версию, в которой творения гениальных живописцев оживают...
Режиссёр-постановщик, композитор: Родион Кузьмин-Рейзвих. Действующие лица: Алиса Адамсоне, Алина Звездилина, Артём Зейза, Анна Коновалова, Андрей Лавринец, Евгений Леонов, Ксения Семёнова, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Екатерина Шилова.
9 и 16 сентября (13:00) - детский спектакль "Играем в Дюймовочку"
9 и 23 сентября (19:00) - "Песочные человечки" (по Я.Добревой)
...Как часто мы разговариваем друг с другом или, как сейчас говорят, общаемся? Каждый день. А что это значит, общаться? В чём разница между разговором и общением? Между слышать и слушать? С родными или посторонними? Между сочувствием и милосердием? И вообще, насколько мы понимаем друг друга? И надо ли нам это: понимать друг друга?..
Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Наталья Маркелова / Карина Бутова, Наталия Бух, Елизавета Лебедева / Екатерина Шилова, Светлана Столярова / Елизавета Евстигнеева.
10 и 23 сентября (13:00) - детский спектакль "Королевская история"
10 сентября (19:00) - "Тест Тьюринга" (по И.Якимову)
...Действие этой комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто же перед ним – человек или машина?..
Постановка - Игорь Куликов. Действующие лица: Светлана Столярова, Юрий Лунык.
15 сентября (19:00) - "Северный ветер" (по И.Якимову)
...В долине, где всегда дует северный ветер, царит холод и снег. Люди научились выживать в этих условиях, не ведая, что жизнь может быть и другой. Но однажды в долине появился Учёный, изменивший привычный уклад жизни. И перемены — казалось бы, к лучшему — привели к неожиданному результату. Что же, в конце концов, есть благо для человека?..
Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Евгений Леонов, Андрей Лавринец, Ксения Семёнова / Анна Коновалова, Екатерина Шилова / Наталия Маркелова, Юрий Лунык, Родион Кузьмин / Виталий Яковлев, Никита Румянцев.
16 сентября (19:00) - "Продавец дождя" (по Р.Нэшу)
...Даже в наше праграмтичное время вполне может случиться чудо. Достаточно только верить в это, и счастье любви омоет твою душу благодатным дождём, выпавшем на иссохшую землю после затяжной засухи...
Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Игорь Куликов, Елизавета Лебедева, Юрий Лунык, Дмитрий Голаско, Глеб Беликов, Артём Зейза, Андрей Лавринец.
17 сентября (19:00) - "С любимыми не расставайтесь" (по А.Володину)
...Каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье — это не процесс, не состояние, счастье — это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком... В спектакле звучат песни в исполнении Анны Герман.
Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык. Действующие лица: Светлана Столярова, Глеб Беликов, Елизавета Евстигнеева / Наталья Маркелова, Никита Румянцев, Алина Звездилина / Ксения Семёнова, Дмитрий Голаско, Владислав Шавловский, Карина Бутова, Евгений Леонов.
22 сентября (19:00) - "Ризома"
В спектакль вошли две пьесы современных российских драматургов: "Посадить дерево" Алексея Житковского и "Запись на стене" Игоря Васильева.
Режиссёр-постановщик, композитор: Родион Кузьмин-Рейзвих. Действующие лица: Никита Румянцев, Евгений Леонов, Екатерина Шилова, Андрей Лавринец, Анна Коновалова.
24 сентября (19:00) - "Наш с тобою секрет"
...Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам. Возможно, вы узнаете в этом себя...
Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык. Действующие лица: Юрий Лунык и Светлана Столярова.
24 сентября (13:00) - детский интерактивный спектакль "Веселые гости"
29 и 30 сентября (19:00) - "Геракл. Подвиг №6" (по мотивам пьесы Ф.Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни")
...Давным-давно в одной маленькой, но гордой древнегреческой республике Элиде в полный рост поднялась проблема накопившегося навоза, для уборки которого был приглашён Геракл, известный на всю Грецию герой. Однако убрать агрономические отбросы очень и очень непросто даже герою...
Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Тексты песен: Елена Сигова
Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (подробнее - здесь).
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Театр "SUR priz" совместно с театром "ОСА" объявляют о наборе курсов актёрского мастерства для самых маленьких. Приглашаются мальчики и девочки 3-7 лет на занятия по театральному мастерству: сценическая речь; сценическое движение; пластика; сценическая выразительность; свободный танец и др.
Занятия ведёт действующий режиссёр-педагог по субботам с 10:00 до 11:00 на площадке театра "ОСА" (Рига, ул. Чака 67/69). Начало занятий 2 сентября (тел. 26811138).
Фото - пресс-служба театра.