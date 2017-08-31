Рижский молодежный театр "Общество свободных актеров" ("ОСА") новый сезон открывает 2-3 сентября двумя "капустниками".

Первый спектакль нового сезона пройдет в театре "ОСА" 8 сентября - постановка "Живая живопись". Всего в сентябре в театре будут показаны 12 спектаклей.

Репертуар театра "ОСА" на сентябрь:

2-3 сентября (19:00) - "Капустники" (открытие сезона)

8 сентября (19:00) - "Живая живопись"

...Живопись — поэзия и драма, воплощённая в красках. За сотни лет мировая культура подарила нам огромное количество гениальных полотен, поражающих наше воображение. Как же всё-таки создавались великие полотна? Театр "ОСА" представляет свою версию, в которой творения гениальных живописцев оживают...

Режиссёр-постановщик, композитор: Родион Кузьмин-Рейзвих. Действующие лица: Алиса Адамсоне, Алина Звездилина, Артём Зейза, Анна Коновалова, Андрей Лавринец, Евгений Леонов, Ксения Семёнова, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Екатерина Шилова.

9 и 16 сентября (13:00) - детский спектакль "Играем в Дюймовочку"

9 и 23 сентября (19:00) - "Песочные человечки" (по Я.Добревой)

...Как часто мы разговариваем друг с другом или, как сейчас говорят, общаемся? Каждый день. А что это значит, общаться? В чём разница между разговором и общением? Между слышать и слушать? С родными или посторонними? Между сочувствием и милосердием? И вообще, насколько мы понимаем друг друга? И надо ли нам это: понимать друг друга?..

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Наталья Маркелова / Карина Бутова, Наталия Бух, Елизавета Лебедева / Екатерина Шилова, Светлана Столярова / Елизавета Евстигнеева.

10 и 23 сентября (13:00) - детский спектакль "Королевская история"

10 сентября (19:00) - "Тест Тьюринга" (по И.Якимову)

...Действие этой комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто же перед ним – человек или машина?..

Постановка - Игорь Куликов. Действующие лица: Светлана Столярова, Юрий Лунык.

15 сентября (19:00) - "Северный ветер" (по И.Якимову)

...В долине, где всегда дует северный ветер, царит холод и снег. Люди научились выживать в этих условиях, не ведая, что жизнь может быть и другой. Но однажды в долине появился Учёный, изменивший привычный уклад жизни. И перемены — казалось бы, к лучшему — привели к неожиданному результату. Что же, в конце концов, есть благо для человека?..

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Евгений Леонов, Андрей Лавринец, Ксения Семёнова / Анна Коновалова, Екатерина Шилова / Наталия Маркелова, Юрий Лунык, Родион Кузьмин / Виталий Яковлев, Никита Румянцев.

16 сентября (19:00) - "Продавец дождя" (по Р.Нэшу)

...Даже в наше праграмтичное время вполне может случиться чудо. Достаточно только верить в это, и счастье любви омоет твою душу благодатным дождём, выпавшем на иссохшую землю после затяжной засухи...

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Действующие лица: Игорь Куликов, Елизавета Лебедева, Юрий Лунык, Дмитрий Голаско, Глеб Беликов, Артём Зейза, Андрей Лавринец.

17 сентября (19:00) - "С любимыми не расставайтесь" (по А.Володину)

...Каждый из нас хочет быть счастливым. Но счастье — это не процесс, не состояние, счастье — это мгновения, мгновения, проведённые рядом с любимым человеком... В спектакле звучат песни в исполнении Анны Герман.

Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык. Действующие лица: Светлана Столярова, Глеб Беликов, Елизавета Евстигнеева / Наталья Маркелова, Никита Румянцев, Алина Звездилина / Ксения Семёнова, Дмитрий Голаско, Владислав Шавловский, Карина Бутова, Евгений Леонов.

22 сентября (19:00) - "Ризома"

В спектакль вошли две пьесы современных российских драматургов: "Посадить дерево" Алексея Житковского и "Запись на стене" Игоря Васильева.

Режиссёр-постановщик, композитор: Родион Кузьмин-Рейзвих. Действующие лица: Никита Румянцев, Евгений Леонов, Екатерина Шилова, Андрей Лавринец, Анна Коновалова.

24 сентября (19:00) - "Наш с тобою секрет"

...Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам. Возможно, вы узнаете в этом себя...

Режиссёр-постановщик: Юрий Лунык. Действующие лица: Юрий Лунык и Светлана Столярова.

24 сентября (13:00) - детский интерактивный спектакль "Веселые гости"

29 и 30 сентября (19:00) - "Геракл. Подвиг №6" (по мотивам пьесы Ф.Дюрренматта "Геркулес и авгиевы конюшни")

...Давным-давно в одной маленькой, но гордой древнегреческой республике Элиде в полный рост поднялась проблема накопившегося навоза, для уборки которого был приглашён Геракл, известный на всю Грецию герой. Однако убрать агрономические отбросы очень и очень непросто даже герою...

Режиссёр-постановщик: Игорь Куликов. Тексты песен: Елена Сигова

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (подробнее - здесь).

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Театр "SUR priz" совместно с театром "ОСА" объявляют о наборе курсов актёрского мастерства для самых маленьких. Приглашаются мальчики и девочки 3-7 лет на занятия по театральному мастерству: сценическая речь; сценическое движение; пластика; сценическая выразительность; свободный танец и др.

Занятия ведёт действующий режиссёр-педагог по субботам с 10:00 до 11:00 на площадке театра "ОСА" (Рига, ул. Чака 67/69). Начало занятий 2 сентября (тел. 26811138).

Фото - пресс-служба театра.