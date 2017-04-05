8 декабря в рижском Доме Конгрессов Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" представит новый спектакль "Дышу тобой" - вторую часть серии уникальных постановок "Шоу под дождем".

"Дышу тобой" - это не только продолжение спектакля "Между мной и тобой", который был восторженно принят рижской публикой минувшей зимой, но и самостоятельная постановка, ее восприятие не зависит от просмотра первой части.

Постановки театра танца "Искушение" - это великолепные шоу-спектакли, сочетающие в себе хореографические номера разных стилей и отличные музыкальные композиции, романтику историй о любви и неиссякаемую энергию, общение с залом, драйв и юмор. Финальные номера исполняются под потоками воды.

Как часто в отношениях с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались о том, что нужно ценить жизнь? В современном мире мы все чаще задаем себе эти вопросы.

"Дышу тобой" - непростая история любви, где главный актер переосмысливает свои отношения с возлюбленной. Рассказчик делится своим опытом, накипевшими обидами, сожалением о будто бы улетучившейся любви. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу. Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики тел. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями.

Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" - один из лучших современных российских театров, работающих в этом жанре. Его гастроли проходили с аншлагами более чем в 80-ти городах. Театр трижды был признан "Лучшими проектом России".

Основной состав театра — это десять привлекательных мужчин, каждый из которых по-своему уникален. Среди них есть как классические танцоры, так и хип-хоперы, брейкеры, акробаты, гимнасты. Каждый из них не только танцор, но и актер, демонстрирующий в рамках своего номера широчайшую гамму эмоций — от лирики до брутальной энергетики.

Театр танца "Искушение" рекомендован зрителям от 12 лет. Продолжительность спектакля 1,5 часа. Билеты в сети "Biļešu Serviss".

Фото - пресс-служба организаторов спектакля.