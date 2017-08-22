Ему рукоплещут лучшие залы планеты, на его концерты невозможно достать билеты. Теодор Курентзис и его оркестр MusicAeterna выступит в Латвийской Национальной опере 23 октября в рамках "Балтийских музыкальных сезонов". Этот концерт станет первым в его гастрольном туре по Европе с пианистом Александром Мельниковым.

Теодор Курентзис – культовый российский дирижер греческого происхождения, более похож на рок-звезду, чем на классического музыканта. Выпускник Национальной консерватории Греции и Санкт-Петербургской государственной консерватории стал настоящим явлением на мировой сцене. Достаточно сказать, что именно ему в этом году выпала честь открыть самый престижный мировой музыкальный форум в Зальцбурге. Курентзис в сопровождении оркестра и хора MusicAeterna исполнил "Реквием" Моцарта и оперу "Милосердие Тита", вызвав настоящий ажиотаж.

Теодор Курентзис и возглавляемые им оркестры неоднократно номинировались на Grammy, а в 2017 году дирижер и MusicAeterna стали лауреатами престижной премии BBC Music Magazine Opera Award за запись "Дон Жуана" Моцарта. Годом ранее Курентзис удостоился награды ECHO Klassik, ставшей третьей в его карьере.

Сам Курентзис весной подписал контракт с прославленным германским SWR Orchestra и станет его главным дирижером с сезона 2018/2019. Теодор неоднократно привлекался в качестве приглашенного дирижера ведущих мировых оркестров, а в 2008 году выступил постановщиком оперы Д.Верди "Дон Карлос" в Парижской национальной опере. Она получила восторженные отзывы критиков. Сотрудничество Курентзиса с Парижской оперой также вылилось в совместную работу с Новосибирским театром оперы и балета – постановкой оперы Верди "Макбет".

Настоящим прорывом стал проект "Трилогия Моцарта — Да Понте в Перми", реализованный в течение нескольких лет под руководством Теодора Курентзиса с участием разных режиссеров и художников: Cosi fan tutte / "Так поступают все женщины" (2011, режиссер Маттиас Ремус), Le nozze di Figaro / "Свадьба Фигаро" (2012, режиссер Филипп Химмельманн) и Don Giovanni / "Дон Жуан" (2014, режиссер Валентина Карраско).

Совместная с режиссером Робертом Уилсоном постановка "Травиаты" (2016, копродукция Пермской оперы, Unlimited Performing Arts, Дания, Landestheater Linz, Австрия, и Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Люксембург) стала новым словом в истории трактовки этой оперы Верди и принесла дирижеру седьмую в его карьере премию "Золотая Маска".

Теодор Курентзис также является художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, Международного Дягилевского фестиваля и арт-директором проекта "Территория".

23 октября в Латвийской Национальной Опере прозвучат Первая симфония Сергея Прокофьева, Девятая симфония Дмитрия Шостаковича и его Второй фортепианный концерт (солист Александр Мельников). Теодор Курентзис выступит со своим Оркестром MusicAeterna.

Билеты на мероприятие - в кассах Biļešu paradīze. Цена билетов от 25 евро.