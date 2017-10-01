"Гений нашего времени". Так называют российского дирижера греческого происхождения музыкальные критики. Теодор Курентзис больше, чем классический руководитель оркестра, он – творец, стирающий границы общепринятого. Его выступления всегда яркие и эксцентричные. 23 октября Курентзис и созданный им коллектив MusicAeterna дадут единственный концерт в Латвийской Национальной Опере.

Концерт в Риге откроет цикл европейских выступлений Теодора Курентзиса и его MusicAeterna совместно с одним из самых востребованных российских пианистов Александром Мельниковым. Музыкант является заслуженным артистом России, лауреатом многих престижных мировых наград, таких как Gramophone, ECHO Klassik, BBC Music Magazine Awards. Он также номинировался на Grammy.

О гении Теодора Курентзиса можно писать много. Ниже приведены пять фактов о дирижере, которые раскрывают его мастерство.

Первый российский дирижер, открывший Зальцбургский фестиваль

О том, что Курентзис является настоящим явлением в классической музыке, говорит тот факт, что устроители престижнейшего музыкального форума в Зальцбурге пригласили его открыть фестиваль 2017 года. Арт-директор мероприятия Маркус Хинтерхойзер на свой страх и риск сделал российских дебютантов хедлайнерами Зальцбурга. И не ошибся. Публика стоя приветствовала исполнение оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Милосердие Тита". Критики назвали россиян главным открытием фестиваля.

Лауреат престижнейших музыкальных премий

За годы карьеры Теодор Курентзис и его оркестр неоднократно удостаивались самых престижных наград. Так, в копилке дирижера – три премии ECHO Klassik, награда BBC Music Magazine Awards, целых семь "Золотых масок". Курентзис также является лауреатом премии KAIROS Альфреда Тепфера и неоднократным номинантом на Grammy.

Мечтает о децентрализации искусства

Роль личности в истории крайне важна. Обычно так говорят о политиках. Однако в случае с Теодором Курентзисом этот тезис относится и к культуре. Именно благодаря неординарному дирижеру на карте мировых культурных столиц появилась Пермь. В 2011 году Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского. Шаг, который мог бы показаться странным, ведь исполнители такого калибра, как правило, ищут себя в столицах. Однако Курентзис решил сделать культурный центр из Перми. По его словам, именно в регионах он может строить, что хочет, не ломая установленные границы.

При этом, как верно отмечает сам маэстро, это не мешает его оркестрам принимать участие в ведущих международных фестивалях, получать престижнейшие награды и собирать аншлаги по всему миру. Курентзис неоднократно заявлял, что хочет децентрализации искусства в России. Во многом благодаря именитому дирижеру, государство согласилось выделить средства на строительство новой сцены в Перми.

С сезона 2018/2019 станет главным дирижером самого большого оркестра в Европе

В 2016 году в результате слияния двух южногерманских коллективов самым крупнейшим в Европе стал Симфонический оркестр Юго-Западного радио Германии (SWR Sinfonieorchester) в Штутгарте. Его главным дирижером и станет Теодор Курентзис. Произойдет это с сезона 2018/2019. При этом маэстро продолжит работать художественным руководителем Пермского театра оперы и балета и оркестра MusicAeterna.

В германском оркестре подчеркнули, что Курентзис является одним из самых универсальных и интересных дирижеров своего поколения.

Входит в арт-дирекцию проекта "Территория"

Одним из самых ярких арт-проектов в мире стал фестиваль "Территория", объединяющий на своей площадке искусство разных форматов и жанров. Среди кураторов "Территории", помимо Теодора Курентзиса, известный режиссер Кирилл Серебренников, актер и режиссер Евгений Миронов, театральный критик Роман Должанский, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Андрей Ураев и художник Василий Церетели.

Кстати, Теодор Курентзис вошел в число деятелей культуры, открыто поддержавших отправленного под домашний арест Кирилла Серебренникова. Маэстро подчеркнул, что "такое грубое обращение и предвзятое отношение к художнику недопустимо".

Билеты на мероприятие доступны на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze. Цена билетов от 40 евро.