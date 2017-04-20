Три Осокина дадут в "Дзинтари" единственный совместный концерт

После почти двухлетнего перерыва, посвящённого сольным концертам в престижнейших залах Европы, три латвийских пианиста Осокина вновь воссоединятся для единственного совместного концерта на родине в этом году. Концерт "Три Осокина в Юрмале" состоится 30 июля на главной сцене зала "Дзинтари".

Ценителям талантов Георгия, Андрея и Сергея Осокиных будут представлены шедевры русской и европейской фортепианной музыки - произведения Чайковского, Листа, Рахманинова, а также фортепианные концерты в сопровождении оркестра. В программе "Три Осокина в Юрмале" пианисты будут играть на трёх роялях, в различных составах и комбинациях в первом отделении, и с оркестром - во втором отделении концерта.

Первый концерт "Три Осокина" в зале "Дзинтари" прошел с аншлагом и стал одним из самых масштабных музыкальных событий Латвии лета 2015 года. Следующий концерт "Три Осокина и Опера" в Латвийской Национальной Опере уже транслировало немецкое интернет-телевидение Klassik.TV.

Фильм Латвийского Телевидения о трех латвийских пианистах и их концертной деятельности, в который вошли записи предыдущих совместных концертов в Опере и зале "Дзинтари" был представлен в этом году на Берлинском форуме документального кино.

В течение последних двух лет Андрей и Георгий не только выступали в лучших залах мира, таких как Берлинская филармония, миланский зал La Verdi, токийский Metropolitan Theatre Hall, варшавский National Philharmonic Hall, берлинский Концертхауз, зал Оперы в Катаре, но и выпустили несколько сольных альбомов, которые были с восторгом приняты критиками в Латвии и за границей. В прошлом году профессор Сергей Осокин был удостоен высшей награды Латвии – ордена Трёх Звёзд.

Билеты на концерт пианистов Осокиных в Юрмале доступны в кассах Biļešu serviss и интернете.

Foto: Осокины

Фото: Янис Романовскис / Gribuvasaru.lv