17 ноября в Arēna Rīga с большой шоу-программой выступят участники третьего сезона телепроекта "Танцы на ТНТ".

Продюсеры шоу отмечают, что нынешний гастрольный тур порадует зрителей еще большим количеством новых танцевальных дуэтов, неожиданных перевоплощений и смелых импровизаций.

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В этом году на сцене лицом к лицу встретятся участники 3-го сезона Ирина Кононова, Дарья Тимошенко, Анна Вишнякова, Тэо Эдуард Тидо, Дмитрий Юдин, Максим Жилин – представители команды Егора Дружинина. А также танцоры команды Мигеля: Дмитрий Щебет, Даян Ахмедгалиев, Баина Басанова, Анастасия Волкова, Михаил Зайцев, Светлана Яремчук и Валентин Ермоленко.

Идея проекта предельно проста - дать возможность молодым и харизматичным танцорам заявить о своем таланте на большой сцене, а также способствовать росту популярности танцев как стиля жизни среди людей со всего мира.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.