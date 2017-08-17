Джошуа Белл — ученик известного американского скрипача и педагога Джозефа Гингольда, блестящий музыкант и, пожалуй, один из самых известных академических скрипачей наших дней. Уже 18 августа Джошуа выступит в сопровождении симфонического оркестра в концертном зале "Дзинтари", а пока мы предлагаем вашему вниманию восемь любопытных фактов, которые позволят ближе познакомиться с жизнью и творчеством этого талантливого музыканта.

Начал играть на скрипке в 4 года, а с оркестром впервые выступил в 14 лет

Свои первые уроки игры на скрипке маленький Джошуа получил еще в четыре года. А началось это с того, что мама будущего музыканта однажды заметила, как он повязывает аптечные резинки на ручки шкафчика и пытается наигрывать на них услышанную ранее мелодию. Родители незамедлительно отыскали для мальчика педагога и отправили обучаться игре на скрипке. Джошуа практически сразу продемонстрировал природный талант, а в 14 лет уже вышел в качестве солиста с Филадельфийским Оркестром, дирижером которого на тот момент являлся легендарный Риккардо Мути.

Сочинял музыку для экранизации "Ангелов и демонов" Дэна Брауна

В 2009 году Белл вместе с легендарным композитором Хансом Циммером работал над звуковым оформлением картины "Ангелы и демоны" (Angels and Demons — англ.) по одноименному роману Дэна Брауна.

Записал более 40 дисков, ставших бестселлерами

Белл имеет эксклюзивный контракт со звукозаписывающей компанией Sony Classical, и за время своей карьеры он успел записать целых 40 дисков. Кстати, первый свой LP скрипач выпустил в 18 лет, правда тогда еще будучи подписанным на лейбл Decca.

Обладает всеми возможными премиями, включая "Грэмми"

В апреле 2007 года за особые достижения в классической музыке Белл был отмечен высшей наградой для академических исполнителей США — Премией Эвери Фишера. Среди множества наград, которыми обладает Белл, также можно подчеркнуть "Грэмми" — этот приз он получил за великолепное исполнение скрипичного концерта Николаса Мо. Имя Белла занесено в Зал Славы Голливуда.

Попробовал себя в роли уличного музыканта

2007 год был весьма продуктивным для Белла в творческом плане. Именно тогда журналист Washington Post Джин Вайнгартен уговорил Джошуа поучаствовать в своем эксперименте — Белл в костюме обычного уличного музыканта должен был просто исполнять разные произведения, находясь на станции метро. За 45 минут игры лишь семеро из тысячи прохожих остановились возле Белла, чтобы насладиться музыкой, и только один человек узнал известного на весь мир скрипача. Забавно, но общий доход от этого эксперимента составил чуть более 32 долларов. За описание этого феномена журналист был награжден Пулитцеровской премией, а видео эксперимента попало в сеть и даже стало "вирусным".

Играет на 300-летней скрипке Страдивари

Джошуа Белл играет на скрипке Gibson ex-Huberman работы Антонио Страдивари 1713 года. Впервые на этом невероятном инструменте Джошуа исполнил произведения для своего диска "Скрипичный романс" (Romance of the Violin — англ.), выпущенного тиражом в 5 миллионов экземпляров и названого журналом Billboard "лучшим классическим компакт-диском 2004 года".

Интересно, что до Белла скрипка Страдивари принадлежала знаменитому виртуозу первой половины XX века Брониславу Губерману. Инструмент дважды! крали у предыдущего владельца, но в последнем злодеянии преступник сознался, одолеваемый муками совести на своем смертном одре. Джошуа же приобрел драгоценную скрипку на аукционе за 3,5 миллиона долларов.

Сам он говорит, что инструмент Gibson ex-Huberman характерен красотой своего звучания. "Богатая палитра звука скрипки Страдивари открывает всю возможную колористическую гамму, — объясняет сам Джошуа. — Если вы умеете играть на скрипке, если являетесь хорошим колористом, то на Страдивари сможете исполнить все! Но при этом каждая нота должна обладать собственным вибрато, в зависимости от настроения исполняемой фразы".

Активно занимается благотворительностью

Белл не только талантливейший музыкант, но еще и филантроп. Он активно поддерживает фонд The Painted Turtle charity, направляющий средства на нужды тяжелобольных детей.

Является не только музыкантом, но и профессором

Помимо плотного концертного графика, Джошуа Белл занимается еще и преподавательской деятельностью, давая лекции сразу в нескольких музыкальных вузах Америки.